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影／胖子＝人肉捕蚊燈！醫曝蚊子「最愛咬5種人」…你也超衰上榜嗎

點評:好啊～我就是胖子，活該被咬嗚嗚
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生活中心／綜合報導

夏天到了，除了得對抗腦人紫外線外，常叮得你措手不及，讓皮膚又癢又腫的蚊子更可恨！你是否曾疑惑，明明身處在同一個環境中，有的人會被叮好幾個包，但有的人卻毫髮無傷嗎？其實蚊子在尋找目標時也有「差別待遇」，會優先選擇自己喜歡的人來咬。陸媒《生命時報》採訪醫師將揪出刊稱「人肉捕蚊燈」的5種人，及該如何在這個夏天不招惹蚊子上身。

▲▼蚊子。（圖／免費圖庫pxhere）
▲夏天到了你也超容易被蚊子咬嗎？（示意圖／免費圖庫pxhere）

該報採訪中南大學湘雅醫院感染控制中心主任醫師吳安華、第三軍醫大學西南醫院皮膚性病科主任醫師宋志強，分析出蚊子最愛叮咬的5種人，有什麼方法能避免？

1.較胖的人
蚊子會隨著二氧化碳多的方向前往，而本身較胖和肺活量較大的人，相對的二氧化碳排放量也較大，更容易吸引蚊子。此外，孕婦在懷孕後期，呼吸量也會比未懷孕女性高出21%，呼出的潮濕氣體和二氧化碳，對蚊子可是很有吸引力的。

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2.容易流汗的人
由於汗液中含有大量胺基酸、乳酸和胺類化合物，因此讓這類人容易成為蚊子鎖定的對象而形成「人肉捕蚊燈」。

愛穿「什麼顏色衣服」透露你個性！（圖／記者李佳蓉攝）
▲喜歡穿黑色衣服的人容易成為蚊子進攻首選。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.穿深色的人
蚊子喜歡弱光，因此穿黑色衣服的人將成為蚊子進攻的首選，其次是藍色、紅色、綠色等等。夏天穿深色不僅吸汗，還會讓體溫升高，因此更容易招惹蚊子上身。

4.新陳代謝快的人
這類人會生成更多的「三甲胺」，該物質蚊子非常喜歡，尤其是兒童和青少年的皮膚嬌嫩，新陳代謝旺盛，汗液揮發得快，自然常挨蚊子叮咬。

5.愛化妝的人
有部分的香水、護手霜、乳液等等化妝品含有「硬脂酸」，對於蚊子的誘惑力非常異常。

該怎麼防蚊？

醫師們建議，除了要常洗澡、少用香水等容易吸引蚊子的物品外，還要少穿深色衣服；本身具有過敏體質的人或兒童最好穿襪、長袖衣褲等外出，並且遠離草叢、水池等蚊蟲聚集地；再來，家中也要清除容易積水的器皿或潮濕地方，每週清掃屋內蚊子容易聚集的地方，像是床底、牆角和窗簾底下，就能避免蚊蟲找上你。

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關鍵字： 蚊子 人肉捕蚊燈 皮膚 二氧化碳 化妝 胖子 流汗
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