小孩死腹中12次！她染病「攻擊寶寶心臟」…一懷孕爆哭：又要流產了



▲孕婦每次產檢就心痛一次，因自體免疫問題造成她不斷流產。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李佳蓉／綜合報導

孕婦懷胎10個月過程中，不僅得忍受各種孕吐不適，難以正常姿勢入睡，挺著大肚腰痠背痛，還得時時刻刻擔心寶寶安危！婦產科醫師詹景全指出，一般人懷孕時免疫能力下降，而有的人卻是錯亂，身體把腹中胎兒當做異形不斷攻擊，曾有一名孕婦因罹病導致流產12次，且流產週期屢次下滑，胎兒10多週心臟就停止，懷孕本事喜事一樁卻讓她爆哭不捨：「下一個就是要流產」。

婦產科醫師詹景全在《醫師好辣》節目中分享，許多指數在懷孕與未懷孕時標準不同，有時在急診室看見孕媽白血球飆升到1萬多，急診科醫師緊張出現感染，但看在婦產科醫師眼裡卻認為還好。另外，像是大家認為懷孕恐使免疫能力下降而誘發感染問題，但有的孕媽的免疫能力卻出現錯亂，體質改變「把自己懷孕的胎兒，以為是『異形』去攻擊他，攻擊他的結果讓小孩胎死腹中」。





▲一名孕婦罹患「乾燥症」造成胎兒在媽媽肚子裡心臟停止。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

詹景全分享自己曾遇到一名媽媽，流產次數高達12次，每每懷孕時欣喜若狂，但產檢到最後都沒心跳，必須人工流產，從最一開始懷孕16週流產，屢次遞減剩12、13週胎兒即失去心跳，「最後驗到有懷孕，她就開始哭了，因為驗到有懷孕後，接下來下一個就是要流產」。該名媽媽求診接受所有檢查，發現是自身免疫出問題罹患「乾燥症（修格連氏症，Sjogren's syndrome）」所導致，其中與寶寶心臟傳導有關的SSA、SSB指數一旦未控制好，胎兒心臟不傳導，心臟就會停止，成為孕婦必須人工流產的原因。

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後來孕媽只能靠著類固醇控制，但詹景全也說，使用類固醇藥物控制後，導致感染的機會也比常人還高，因此讓她很痛苦，但醫師也要她堅持、認真的在懷孕過程中將藥吃完。果然皇天不負苦心人，好不容易熬到最後，在第13次懷孕終於順利把寶寶生下來了。