狠甩肚肚肥肉！7步驟強分「愛的把手」…秒變超腰瘦



▲如何快速甩掉「愛的把手」？（圖／達志示意圖）



國際中心／綜合報導

隨著年齡增長，女性腰部的肉肉開始不斷累積，形成現在我們通稱的「愛的把手」。雖然愛的把手不討喜、也不好減掉，但是擺脫它能使你更健康，因為腰部多餘的脂肪會增加罹患乳腺癌、心臟病和糖尿病的風險。國外網站《Livestrong》教你靠7步驟甩掉討人厭的腰間肉，讓你瞬間變得「超腰瘦」。

第1步：將每週減肥目標設定為最多2磅

這個減肥速度最安全、也最健康。若減肥速度太快會導致新陳代謝變慢，這樣反而會留住你的脂肪，而非甩掉它。

第2步：每週進行300分鐘的中度有氧運動，每2天進行重訓

有氧運動可以考慮輕快地走路、慢跑、騎自行車、爬樓梯、划船等；在做重訓時，針對主要肌肉群每次做2到3組，每組重複8次到12次。





▲有氧運動可以考慮輕快地走路、慢跑、騎自行車。（圖／達志示意圖）



第3步：選擇熱量少又高營養的食物

建議吃精益蛋白質（lean protein）、全麥、低脂或脫脂乳製品、蔬菜、水果，還要限制糖的攝取量，因為那會使你得到更多的脂肪。

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第4步：在有氧運動中加入2個高強度間歇訓練

根據美國運動委員會（American Council on Exercise）表示，高強度間歇訓練可以促進新陳代謝、改善身體健康、減少腹部脂肪。訓練時，以2分鐘的中度有氧運動和1分鐘的高強度有氧運動相互交替，大概持續20分鐘。





▲訓練時，以2分鐘的中度有氧運動和1分鐘的高強度有氧運動相互交替。（圖／視覺中國CFP）

第5步：每週做2次循環訓練

循環訓練是依照動作的順序持續一連串性質不同的運動，最大特色是運動與運動之間完全不休息，這可以刺激肌肉、促進新陳代謝、提高有氧健身能力。建議選擇6到15個想要加強的肌肉部位，每次重複15下，中間休息15至30秒。然後做這個循環2到3次。

第6步：多做些能增強側腹肌肉的訓練

雖然這些練習不會減少腰部上的肉，但若你的腹部脂肪減少時，就會更有腰身。

第7步：減少生活中的壓力

過度的壓力會刺激皮質醇增生，根據營養學家Marilyn Glenville表示，皮質醇過多會增加食慾，導致你瘦不下來。睡眠充足、冥想、練習瑜伽和深呼吸技巧，可以幫你減輕壓力。

警告：

在開始新的飲食或鍛鍊方式前，都應先諮詢醫生，有特殊的健康狀況或受過傷的人更該注意。