ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

狠甩肚肚肥肉！7步驟強分「愛的把手」…秒變超腰瘦

點評:愛的把手超討厭的！
ETtoday健康雲

健身,鍛鍊,腹肌,運動,身材,結實,線條（圖／達志／示意圖）
▲如何快速甩掉「愛的把手」？（圖／達志示意圖）

國際中心／綜合報導

隨著年齡增長，女性腰部的肉肉開始不斷累積，形成現在我們通稱的「愛的把手」。雖然愛的把手不討喜、也不好減掉，但是擺脫它能使你更健康，因為腰部多餘的脂肪會增加罹患乳腺癌、心臟病和糖尿病的風險。國外網站《Livestrong》教你靠7步驟甩掉討人厭的腰間肉，讓你瞬間變得「超腰瘦」。

第1步：將每週減肥目標設定為最多2磅
這個減肥速度最安全、也最健康。若減肥速度太快會導致新陳代謝變慢，這樣反而會留住你的脂肪，而非甩掉它。

第2步：每週進行300分鐘的中度有氧運動，每2天進行重訓
有氧運動可以考慮輕快地走路、慢跑、騎自行車、爬樓梯、划船等；在做重訓時，針對主要肌肉群每次做2到3組，每組重複8次到12次。

健身房,運動,騎腳踏車（圖／達志／示意圖）

▲有氧運動可以考慮輕快地走路、慢跑、騎自行車。（圖／達志示意圖）

第3步：選擇熱量少又高營養的食物
建議吃精益蛋白質（lean protein）、全麥、低脂或脫脂乳製品、蔬菜、水果，還要限制糖的攝取量，因為那會使你得到更多的脂肪。

請繼續往下閱讀...

第4步：在有氧運動中加入2個高強度間歇訓練
根據美國運動委員會（American Council on Exercise）表示，高強度間歇訓練可以促進新陳代謝、改善身體健康、減少腹部脂肪。訓練時，以2分鐘的中度有氧運動和1分鐘的高強度有氧運動相互交替，大概持續20分鐘。

深蹲、重訓、健身。（圖／達志示意圖）
 ▲訓練時，以2分鐘的中度有氧運動和1分鐘的高強度有氧運動相互交替。（圖／視覺中國CFP）

第5步：每週做2次循環訓練
循環訓練是依照動作的順序持續一連串性質不同的運動，最大特色是運動與運動之間完全不休息，這可以刺激肌肉、促進新陳代謝、提高有氧健身能力。建議選擇6到15個想要加強的肌肉部位，每次重複15下，中間休息15至30秒。然後做這個循環2到3次。

第6步：多做些能增強側腹肌肉的訓練
雖然這些練習不會減少腰部上的肉，但若你的腹部脂肪減少時，就會更有腰身。

第7步：減少生活中的壓力
過度的壓力會刺激皮質醇增生，根據營養學家Marilyn Glenville表示，皮質醇過多會增加食慾，導致你瘦不下來。睡眠充足、冥想、練習瑜伽和深呼吸技巧，可以幫你減輕壓力。

警告：
在開始新的飲食或鍛鍊方式前，都應先諮詢醫生，有特殊的健康狀況或受過傷的人更該注意。

關鍵字： 健身 美體 愛的把手 有氧運動 重訓
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

今晚脫光光！裸睡「7大好處」…抗壓、瘦身、性慾強強滾

影／擺脫罪惡感！營養師解密：在「這段時間」喝珍奶...不會變胖！

朝手心哈氣聞口臭？BBC破除「3大迷思」...只是心安！

愛吃生菜減肥？專家曝：少攝取OO會掉髮還易水腫！

大便爆血＝直腸癌、痔瘡？醫：從「這裡」分辨差異

留住膠原蛋白！平常做到「這6小習慣」　守住自信勇抗老

愛吃麵包果腹？專家籲「油多到爆」別亂吃...驚人熱量曝光了

泡麵＝防腐劑多、不健康？營養師教「5撇步」安心吃

吃太鹹要命！不良飲食每年死逾千萬人　忽略「這3種」最危險

想避糖尿病！晚餐就在「這時間前」解決　熱量非重點

讀者迴響

回到最上面