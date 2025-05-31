荷蘭Haribo軟糖驗出大麻　食藥署：即起禁止輸台

▲德國知名彩色小熊軟糖品牌哈瑞寶（Haribo） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

德國知名彩色小熊軟糖品牌哈瑞寶（Haribo）一款可樂口味軟糖在荷蘭遭檢出大麻成分，荷蘭當局緊急召回。我食品藥物管理署今（31）日說明，清查該問題批號產品沒有輸入台灣，不過在國外原廠釐清疑慮前，將暫停受理Haribo德國廠所有軟糖產品的輸入查驗，待釐清疑慮、排除風險後，再予以恢復。

外電報導指出，哈瑞寶（Haribo）在荷蘭販售的可樂造型軟糖「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」檢測出大麻成分，遭荷蘭食品與消費品安全局（NVWA）宣布召回。

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食藥署今日指出，清查該公司回收批號「L341-4002307906」產品，無輸入台灣。不過，食藥署也宣布，國外原廠釐清疑慮前，將暫停受理該公司哈瑞寶（Haribo）軟糖產品的輸入查驗。

食藥署副署長林金富受訪時說明，因為軟糖是很多小朋友愛吃的食品，本案又可能涉及毒品，所以先提高管制措施，針對涉及問題的德國廠製造軟糖先「停掉」，待釐清疑慮、排除風險後，再予以恢復。

根據法務部調查局資料，大麻內含65種以上特有生物鹼成分，其中最主要兩個成分為四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD）。四氫大麻酚因會影響人體中樞神經，可能產生生理成癮及相關精神疾病，毒品危害防制條例將大麻及四氫大麻酚同時列為第二級毒品管制；大麻二酚則因影響人體中樞神經有限，並未列為毒品管制，國內可以專案方式做為藥品使用。

另外，食藥署資料顯示，大麻吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會產生耐受性及心理依賴性，使用劑量或次數跟著增加。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌受訪時說明，大麻屬於中樞神經迷幻劑，可能會產生迷幻作用，使用者會出現自我良好的感受，還有交感神經興奮症狀，包含心跳加快、手發抖等，但是因為反應力變差，可能因此發生意外，過去國際上不少因此發生車禍事件，另外還有成癮問題。

楊振昌指出，如果是像吸菸一樣吸食大麻，還會造成肺部慢性傷害，至於食用則主要是迷幻作用，但是實際傷害程度還是要看劑量。

楊振昌說，他過去就曾經收治一名個案，吃了老闆從美國帶回來的零食後身體不舒服，最後在尿液中驗出有大麻成分；至於這次軟糖如果是受污染而非蓄意添加，或許劑量不會那麼高，但也要考慮小孩子體重較輕，耐受性較低。