只吃B群不夠力！營養師破解「年齡＋性別」補充公式

▲想要對抗疲勞，早上只吃B群還不夠！（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

記者黃稜涵／綜合報導

不少人習慣早上補一顆B群，希望提振精神、對抗疲勞，但營養師提醒，光靠B群其實遠遠不夠，隨著年齡增長與生活型態轉變，男女在不同階段面臨的生理挑戰不同，對營養的需求也隨之改變，營養師張語希指出，若想真正養出健康體質，關鍵在於根據「當下身體狀況與生活方式」，對症補充所需的營養素。

以男性為例，年輕階段（20至40歲）通常更注重身材與體力，尤其有健身或運動習慣者，對蛋白質的需求特別高，蛋白質能幫助修復與增強肌肉，是支撐體能與體態的基礎營養素。此外，長期面對工作與生活壓力，也使維生素B群成為日常不可或缺的補給，協助能量代謝、減緩疲勞、提升專注力，而維生素E則是年輕男性經常忽略但極為重要的抗氧化營養素，能幫助保護皮膚免受自由基與環境污染的傷害，維持健康外觀。

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進入中年（40至60歲），男性開始面臨睪固酮下降與代謝變慢的生理變化，此時鋅與鎂便成為維持生殖功能與肌肉運作的重要元素。張語希建議，中年男性也應開始補充魚油，幫助降低壞膽固醇、保護心血管健康，並減少體內的發炎反應，另一方面，隨著腸道功能逐漸變弱，補充益生菌有助於促進消化、增強免疫力，維持整體健康狀態。

▲張語希營養師指出，男生只吞B群還不夠，必補充6大營養素。（圖／翻攝自營養師張語希的粉專）



而對女性而言，營養需求的變化同樣明顯，20至40歲的年輕女性，因月經與備孕等需求，必須特別留意鐵、葉酸與維生素D的攝取，鐵質有助於補充經期流失的營養，預防疲憊與貧血；葉酸則對計畫懷孕的女性至關重要，能有效預防胎兒神經管缺陷，促進胎兒健康發育；維生素D則協助鈣質吸收，是維持骨骼健康不可或缺的一環。

當女性進入40至60歲的中年階段，更年期帶來的骨密度下降與膠原蛋白流失，讓鈣與維生素D的重要性進一步提升，補充這兩種營養素，有助於減緩骨質疏鬆的風險，保護骨骼強度。同時，隨著年齡增長，膠原蛋白的流失也影響肌膚彈性與關節功能，適當補充不僅能減少皺紋產生，也有助於維持年輕外觀與行動力，維生素C則作為強效抗氧化劑，不僅幫助膠原蛋白生成，也能提升皮膚健康與免疫系統功能，是中年女性抗老保養不可忽視的營養來源。

▲張語希營養師透露，女生必補充6大營養素，越吃顏值越高。（圖／翻攝自營養師張語希的粉專）



張語希提醒，保健品雖然方便，但不能取代均衡飲食，真正的營養來源應該來自天然食材，保健食品僅作為輔助工具，建議民眾定期檢視自身健康狀況，並與營養師或醫師討論最適合自己的補充方式，才能真正吃對、補對，打造屬於自己的健康節奏。