台大、林口長庚一早急診候床破百　醫苦笑「已是常態」新冠非最多

▲台大醫院急診候床已經是常態，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情還在燒，又逢端午連假過後，北市醫師職業工會預期急診可能繼續塞爆，而根據健保署最新急診即時訊息，今天上午包含台大醫院、林口長庚等待住院人數再度破百。台大急診部主任張維典受訪表示，連假後病患增加已經是常態，現在狀況對於台大而言沒有特別異常，目前主要候床仍為癌症、慢性病患為主，新冠個案雖然有增加，但大多輕微可返家，比較嚴重、需等待住院者僅個位數。

根據健保署重度級急救責任醫院急診即時訊息，今天一早林口長庚等待住院人數就高達189人，已經向119通報滿載，接著台大醫院等待住院達128人，但尚未通報滿床。其他包含雙北的新光醫院、雙和醫院一度通報滿床，南部的成大醫院、高雄長庚則仍持續向119通報。

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台大醫院發言人陳彥元受訪坦言，今早急診候床數字確實較多，但是目前尚未看到急診請大家call床，而連假過後的頭一兩天通常都是這樣，昨天也是上午待床數破百，急診一早就請大家協助開床、收治病人，到下午之後就減少至90幾人待床，緩解有實質成效。

台大醫院急診醫學部主任張維典受訪表示，這次端午連假期間的急診病患到星期六為止都還不塞，一直到星期天開始民眾北返，才陸續出現就診人潮。不過連假後病患增加已經是常態，通常要幾天消化完畢，對於台大來說長期都是這樣，並沒有特別異常，還要看後續收治情況，初步看起來沒有今年初流感那波急診壅塞那麼嚴重。

▲連假過後急診室出現就醫人潮，資料照 。（圖／記者徐文彬攝）

至於急診是否有受到新冠疫情等影響，張維典分析，其實近期到急診的新冠病人大多比較輕微，可以觀察一陣子後就回家，真正因為有肺部感染、浸潤比較厲害需要等待住院只有個位數。

這段期間天氣炎熱加上端午吃粽子等飲食因素，確實腸胃道病患也有增加，但張維典說，這類病患不見得需要住院，僅會因為症狀嚴重需要留下來先打點滴，甚至補充水分稍微佔床一段時間，非等候住院主要族群。

張維典指出，急診候床最主要還是以往台大本就收治的癌症病患、年紀大有許多共病的慢性病患者，因為病況出現變化而來就醫，因為病情本來就比較複雜，確實有所需要，而後續是否持續壅塞，還要觀察本周後續病床週轉的情況，要一段時間觀察。

林口長庚醫院院長陳建宗受訪直言，林口長庚沒有一天不在舒緩急診候床的，這次端午連假後急診候床的人數與往常差不多，確實也有一些連假效應而稍有起伏，不過通報滿床也是例行流程，過幾天之後會比較改善。

根據衛福部醫事司統計，全國急救責任醫院端午連假急診就醫單日最高為6月1日的2萬7837人，比上周5月25日的2萬5521人，增加9％，但候床人數並沒有增加，現階段整體來看，急診沒有壅塞狀況。疾管署副署長羅一鈞昨提醒，不過局部醫院可能因為人力配置關係，候床人數比較多，接下來疫情繼續升溫，還是要關注後續中重症是否有增加。