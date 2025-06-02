洗完澡「1常見動作」超傷髮質！醫示警：恐加速脫髮　一票人踩雷

▲很多人洗完澡後習慣用毛巾用力擦拭頭髮。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

很多人洗完澡後習慣用毛巾用力擦拭頭髮，認為能幫助頭髮盡快乾透，然而就是這樣一個習慣性動作，卻會加重脫髮。大陸陸軍軍醫大學第一附屬醫院皮膚科教授楊希川表示，洗頭後用毛巾大力揉搓頭髮，可能會造成髮質損傷，進而加重脫髮情形，正確的做法是用毛巾輕輕按壓頭髮，吸收掉頭髮上的水分即可。

根據《生命時報》報導，楊希川指出，洗頭後用毛巾大力揉搓頭髮，可能會造成髮質損傷，讓髮質越來越差，因為頭髮潮濕時表面的摩擦力增大，會增加對毛髮纖維的機械性損傷，此時來回梳理、揉搓頭髮，容易引起毛小皮鱗片的翹起和折斷，正確的做法是用毛巾輕輕地按壓頭髮，吸收掉頭髮上的水分即可。

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至於洗完頭如何正確幫助頭髮乾燥？楊希川表示，通常有以下幾種選擇：

1、自然乾

如果是短頭髮的男姓，那麽讓頭髮自然風乾很方便。但對於長髮女性來說，等頭髮自然乾燥非常浪費時間。此外，頭髮長時間處於潮濕的環境中，也容易滋長微生物。

2、吹乾

使用吹風機雖然會對頭髮造成一定損傷，卻更加省時省力。使用吹風機時應注意3個重點，首先溫度要盡量調低，尤其是乾枯受損髮質，最好減少使用高溫吹風；再來，吹風機應跟頭皮保持距離（15厘米以上），要時不時抖動，避免直吹使頭皮產生灼燒感；最後，不要吹太久、吹得特別乾，頭髮摸起來還有一絲濕潤感即可。

3、壓乾

壓乾頭髮是比較溫柔和可取的方法，建議民眾可以順著頭髮毛鱗片，從上至下用毛巾輕柔按壓出頭髮裡的水分。

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