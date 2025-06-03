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靜脈曲張風險你中了哪一項？　快來測測雙腿健康指數

生活中心／綜合報導

一天結束時，感覺腿部沉重、腫脹感特別明顯，甚至浮腳筋、冒出蜘蛛網狀靜脈，此時就要注意，這可能是靜脈曲張的早期警訊！許多人在日常生活中不自覺忽略腿部健康，等到發現問題時，靜脈曲張的風險往往已悄然逼近。靜脈曲張是一種慢性血管疾病，因為靜脈瓣膜受損，阻礙血液回流心臟，導致靜脈血液淤積，進而引起各種不適，最重要的是，靜脈損傷是不可逆的，若不及早護理，症狀可能加劇，影響日常行動。

你是否長時間站立或久坐？或經常穿著高跟鞋、緊身衣物？這些都會提高靜脈炎與靜脈曲的風險，一旦有前兆，千萬別輕忽，及早發現、及時護理才能避免病情加重。現在就來快速檢測自己的腿部狀態，從4個選項中選出最符合自身狀態，看看雙腿健康狀況如何，是輕度警訊、健康警報，還是已經有前期、甚至是明顯徵狀? 先確認腿部狀態才能找到最適合的護理方式！

靜脈炎,靜脈曲張,久坐久站,服務業,上班族,腿腫,小腿,雙腿,浮腳筋,外用乳膏,喜療瘀舒效靜脈炎乳膏（圖／業者提供）

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你有靜脈曲張的前兆嗎？ 立即行動對抗靜脈曲張
別讓靜脈問題拖累生活品質，即使目前沒有明顯症狀，平常也應積極預防，尤其久站久坐族群更需提高警覺，除了隨時留意腿部變化與不適症狀，更要改變生活習慣，例如規律運動、適時按摩護理、不要長時間維持同一姿勢，無論你的腿部健康指數如何，都應該從現在開始行動：
✔ 避免久站久坐，定期活動腿部，減少靜脈壓力
✔ 每日抬腿 15-20 分鐘，幫助血液回流，預防惡化
✔ 搭配喜療瘀舒效靜脈炎乳膏，由瑞士藥廠研發的專業靜脈曲張外用乳膏，內含高濃度醫療級 MPS成分，有效幫助循環，1～2 週內舒緩腫脹、疼痛與發炎，有效緩解靜脈曲張。

守護靜脈健康 讓雙腿輕盈無負擔
當雙腿靜脈曲張發生，便無法完全恢復到之前的健康狀態，不要等到問題嚴重才後悔莫及，養成良好的腿部護理習慣，並搭配專業醫療級外用乳膏，能有效控制症狀，延緩病程發展，讓雙腿保持輕盈舒適，遠離靜脈曲張與靜脈炎的困擾，享受健康自在的每一天。

衛部藥輸字第027523號 北市衛藥廣字第114050156號 使用前詳閱說明書警語及注意事項
台灣⼤昌華嘉股份有限公司 台北市內湖區堤頂⼤道二段407巷20弄1、3、5、7號10樓及22、24、26號10樓及22號10樓之1

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