登革熱境外移入創6年同期次高　疾管署示警近期降雨疫情風險增

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

進入梅雨季節，全台各地降雨，當心登革熱疫情上升！疾病管制署今（3）日公布今年到目前為止累積69例境外移入病例，創下近6年同期次高。疾管署副署長羅一鈞表示，今年到目前為止還沒有本土登革熱，但過去兩年6月首周都是本土登革熱首例個案的發病時間，提醒民眾注意防範，主動清除家戶內外積水容器，以減少病媒蚊孳生及感染登革熱風險。

依據疾病管制署監測資料顯示，今年截至6月2日累計69例確定病例，均為境外移入，為近6年同期次高，多自東南亞國家移入（占91.3%），以印尼（33例）為多，其次為菲律賓（10例）、越南（8例）及馬爾地夫（6例）。

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羅一鈞指出，目前已進入梅雨季節，全台各地均有降雨，雨後積水容器增加，加上氣溫炎熱，有利於病媒蚊孳生，增加社區感染與傳播風險。

國內過去兩年首例登革熱都在6月首周發病，去年是6月4日發病的高雄市個案，前年則是6月3日發病的台南市個案，慎防本土疫情發生，提醒民眾注意降雨後要清除戶內外積水，避免孳生病媒蚊，若暑假有出國計劃前往東南亞、南亞等登革熱流行國家，要注意防蚊。

疾管署指出，全球登革熱疫情於去年累計1,400萬餘例且為有紀錄以來疫情最嚴重之一年，全球於今年登革熱疫情持續，迄今累計報告逾253萬例病例，其中美洲最為嚴峻，並以巴西、哥倫比亞、墨西哥及秘魯等國為多；亞洲之斯里蘭卡、寮國及越南近期疫情上升，印尼疫情持續，菲律賓病例數亦高於近年同期。

疾管署表示，鄰近東南亞國家登革熱疫情持續，民眾返國入境時如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員，也籲請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

此外，疾管署提醒民眾，從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。