明年7月起沒認證不能標「鮮乳」　標示不實最重罰400萬

▲食藥署公告修正標示規定，明年7月起只有認證產品可標示鮮乳。（圖／Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署公告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，在2026年7月起，只有取得農業部「鮮乳標章」認證的產品，才可以寫「鮮乳」，若未來涉標示不實，最高可處400萬元罰鍰。

紐西蘭牛乳在今年元旦已正式零關稅來台，引發國內乳業協會與酪農擔心衝擊市場，主張保存期限超過30天的長效乳不該叫「鮮乳」，行政院於今年3月召開跨部會協調會議，今正式拍板標示規範。

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食藥署今公告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，名稱並修正為「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，為使消費者更加瞭解乳製產品資訊，避免混淆，衛福部於114年6月3日公告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，名稱並修正為「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」。

食藥署食品組組長劉芳銘表示，農業部現在已推動「鮮乳標章」制度，鮮乳以後屬於專用名稱，只有取得標章的產品可以使用，其他乳品要用「牛乳」、「羊乳」等品項名稱標示。

劉芳銘說，新制適用所有乳製品，未來若沒有依照規定標示，可依食安法裁處3萬至300萬元罰鍰，標示不實則可裁處4萬至400萬元，若是仿冒鮮乳標章者，農業部會依相關規定處理。

而針對食用動物乳、保久乳及乳粉產品若屬乳脂肪、乳糖調整者，應於品名或外包裝明顯處標示「乳脂肪經調整」、「乳糖經調整」或其他足以表徵成分經調整等同意義字樣，符合中華民國國家標準（CNS）或公告內容，可以用「全脂」、「低脂」、「無乳糖」標示。