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藥師向媒體喊話新冠藥緊缺　羅一鈞拿數據駁：上周已配送足量

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

近期新冠疫情持續升溫，媒體今報導指有基層藥師指「藥物一、二小時就全數發完，仍非常緊缺。」疾病管制署今（3）日表示，該事件發生於5月28日，隔天隨即調度配賦抗病毒藥物倍拉維96盒至該藥局，至目前已無缺藥情形；更將於明（4）日依照新北市衛生局需求，配1萬多份到含該藥局在內的新北市各藥局。

媒體報導指出，有新北市基層藥師抱怨疾管署5月26日發放31日到期倍拉維藥物，該藥物一療程為5天，根本是壓底線消耗庫存；新效期藥物日前雖開始發放，但1家藥局只拿到10盒，一、二小時內就全數發完，藥物仍非常緊缺。

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疾管署副署長羅一鈞表示，針對該報導，已經於下午轉請新北市衛生局了解，經衛生局與該藥局藥師確認，媒體報導所述情形發生在上週(5月28日)，事實上5月29日該藥局向新北市衛生局反映後，當日衛生局就調度配賦96盒抗病毒藥物倍拉維至該藥局，截至今日尚餘51盒，因此該藥局早已無缺藥情形。

衛生局也針對轄內3家核心藥局適時調度藥物，疾管署並將於明日(6月4日)依據新北市衛生局提出的需求，再配賦10512人份倍拉維至新北市衛生局和各配賦點（包括該藥局）。

疾管署再次強調，公費口服抗病毒藥物庫存充足，中央和地方的調度配賦管道均暢通，絕無藥物緊缺，用得快、就會迅速補上，今日統計最新庫存量：瑞德西韋19.8萬劑、倍拉維42.7萬人份、莫納皮拉韋8077人份、XOCOVA(舒冠效)4975人份，且仍有開口合約可叫貨，請民眾和醫藥界放心，並感謝基層藥師在此波疫情全力協助各項防疫工作。ㄎ

再次被張員瑛迷倒

關鍵字： 新北市 倍拉維 疫情 藥物缺貨 疾管署

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