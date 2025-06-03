新冠混流感逆襲！醫揭6月高峰警訊「這波燒得快」

記者劉邠如／採訪報導

新冠病毒株NB.1.8.1悄悄升溫，急診室人滿為患，兒科急診醫師吳昌騰警告：「來診量正逐步攀升，6月底至7月恐是疫情高峰。」本波病毒傳播力較以往強2至3倍，症狀卻更輕微，讓不少感染者誤以為只是普通感冒。此外，近期有研究指出，反覆感染新冠恐「損害腦力、導致智商下降」，引發民眾熱議。對此，吳昌騰回應：「目前兒童常見的長新冠症狀仍以乾咳、疲倦、體力差為主，是否影響認知，仍需更多研究佐證。」他也提醒，高風險族群應儘早接種疫苗、避免輕忽。

▲新冠疫情再起，長庚兒科急診醫師吳昌騰提醒，這波病毒。（圖／吳昌騰授權）



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近期新冠疫情再度升溫，長庚兒科急診醫師吳昌騰表示，自4月底起，急診室中無論成人或兒童，「都有逐漸往上增加的趨勢」。加上流感、腸胃炎等病毒夾擊，急診再度面臨壅塞壓力。不過相較成人，小兒科病患的住院周轉率較快，壓力稍低，但整體急診仍處於高負載。

NB.1.8.1病毒株流行 傳播力強但症狀偏輕

吳昌騰表示，本波疫情主要由XDV家族的NB.1.8.1變異株引起，吳昌騰說：「目前來講它的症狀跟先前類似，還是以發燒、喉嚨痛、全身倦怠為主，不過多是低燒。」

至於若是成人感染，則常見有「刀片嗓」，喉嚨痛症狀為多。至於兒童感染，多半表現為發燒、咳嗽、倦怠等，症狀較輕。嬰幼兒因無法清楚表達，需特別注意「微燒、食慾差、煩躁不安，甚至呼吸急促」，建議家長盡早就醫。

醫師提醒，由於此波疫情症狀輕微，讓這波新冠容易與感冒、流感混淆，「快篩與早期診斷仍很重要。」

國際疫情升溫 傳播力增強2至3倍

不過雖然症狀輕，但吳昌提醒，NB.1.8.1與國際流行的Lp.8.1病毒株相比，「NB.1.8.1的傳播能力更強，甚至比傳統病毒株高2至3倍。」關鍵就在NB.1.8.1的病毒株，在V445H位點出現變異，這可能是傳播力增強的關鍵。

他指出，美國與歐洲近期確診數增加，WHO已將NB.1.8.1列為關注病毒株。「如果照目前趨勢，高峰有可能會落在6月底到7月初。」

健康族群症狀治療即可 高風險者須特別留意

但他也提醒，如果是針對健康的年輕人、中壯年族群，感染新冠後，其實不用太恐慌：「如果不是65歲以上，或沒有慢性病，其實就是症狀治療就好。」

疫苗仍具保護力 高風險三族群建議施打

對於是否還需施打新冠疫苗？吳昌騰說：「目前打疫苗還是有效的，能保護不感染，也能防止重症。」

他建議，高風險族群如65歲以上長者、有慢性病（例如糖尿病、高血壓）、以及免疫功能低下者（如癌症或接受化療的病人），應優先接種新冠疫苗，以預防感染與降低重症風險。

此外，若民眾出現疑似新冠症狀或確診，吳昌騰提醒，特別是高風險患者，應及早就醫，由醫師評估是否需使用抗病毒藥物，「才能有效降低重症發展與死亡的機率。」

除了新冠，這些病毒也要防

吳昌騰提醒，除了新冠，近期還有多種病毒在社區流行，包括流感、腸病毒、麻疹與水痘。

他強調：「我個人覺得，流感對小孩的威脅比新冠還要嚴重，像壞死性腦病或重症肺炎，在臨床上都看得到。」

此外，南部已有腸病毒重症個案，北部也出現麻疹本土病例，尤其桃園、新北、台北須提高警覺。

重複感染會「變笨」？醫師：需更多研究

而近來還有醫師引述期刊指出「重複感染COVID恐傷腦、智商下降」，吳昌騰則持保留態度：「這還需要更多證據醫學研究。」他以兒童感染新冠為例，表示呈現在長新冠上的主要症狀為「乾咳、疲倦、體力不濟」，尚無證據顯示會影響智力。

他表示醫界目前尚無聽聞這種「長新冠」或「反覆感染」會影響腦力的說法：「如果照那篇說的，那我們大人是不是也都智商變低了？」應該要有更多研究來佐證，民眾尚且不用太過擔心。