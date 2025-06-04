瘦瘦針越打越沒用？醫揭「失效4主因」：能救你的人只有自己

▲許多想變瘦的患者，會考慮施打「瘦瘦針」。（圖／記者李佳蓉攝）

記者閔文昱／綜合報導

減重風潮席捲全台，不少人將希望寄託在俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑上，但有民眾反映越打效果越差。對此，減重醫師蕭捷健指出，瘦瘦針雖然是減重的有效輔助工具，但若未同步改善生活習慣，效果恐怕會逐漸減弱，「藥物是工具，真正能拯救你的人，只有你自己。」

蕭捷健3日在臉書發文說明，瘦瘦針模擬人體內GLP-1激素，能透過刺激大腦食慾中樞、延緩胃排空來降低食慾、幫助燃脂。然而，大腦才是減重的真正戰場，若長期維持高油、高糖、高熱量飲食，加上睡眠不足與壓力等因素，會讓影響肥胖的神經元變得遲鈍，使藥物難以發揮作用。

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蕭捷健分析，瘦瘦針失效的四大主因包括「關鍵食慾神經元受損或遲鈍」，長期不良飲食會引發腦部慢性發炎，影響瘦體素（Leptin）的訊號傳遞，導致「瘦體素阻抗」，讓大腦對飽足感訊號無感；「GLP-1受體表現下降」，長期高脂飲食或慢性壓力，會讓相關神經受體數量減少，形成耐受現象，使效果遞減。

第三個原因是「睡眠不足與壓力」，熬夜會導致飢餓素（Ghrelin）增加、瘦體素下降，加上壓力使皮質醇升高，除了促進脂肪囤積，也會抑制GLP-1釋放，使人更容易暴食；最後是「肌肉流失」，若蛋白質攝取不足，身體會燃燒肌肉作為能量來源，導致基礎代謝率下降，更容易產生飢餓感、減低瘦瘦針效能。

蕭捷健提醒，若想達成「不復胖」的健康減重目標，不能只靠一針見效，建議民眾從調整生活習慣做起，例如睡得夠、壓力少、飲食均衡並補足蛋白質，讓大腦神經元回復敏感狀態，重新聽見「吃飽了」的訊號。

「你不是做錯什麼，而是需要開始做對的事，哪怕只是今晚多睡一小時，或在下一餐加顆蛋，都可能是神經元甦醒的起點。」蕭捷健強調，減重沒有捷徑，唯有穩健的習慣，才是最長遠的解方。