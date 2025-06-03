這波新冠疫情估燒到8月　端午後就診上看12萬人

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情續燒，疾管署副署長羅一鈞說明，目前預估流行期會持續到8月9日，關鍵還是在端午連假後的效應，推估本周就診可達11萬到12萬人次，這5月底至8月初兩個月期間總就診維持171萬人次。不過疾管署也觀察到近期民眾疫苗打氣大增、戴口罩比率也增加，若疫情後續走勢可以越來越平，對就診人次高峰、醫療量能負擔都可以有所減輕。

疾管署今（3）日公布最新疫情統計，上周新冠近6.3萬人次就診，且新增132例重症、15例死亡；目前仍預估6月份疫情仍呈上升趨勢，高峰仍將落在6月底、7月初。

▲疾管署副署長羅一鈞說明呼吸道症狀衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

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羅一鈞解析，上周就診、重症雙創新高，死亡雖有減少，但不排除是連假期間的通報延遲。而上周新冠就診相較前一周增幅接近5成，但由於端午三天連假就醫可能延遲到本周一、周二，估計有1萬人次，回補後上周疫情增幅可能約在7成上下，至於後續疫情增幅趨勢是否會再往上升，或者持續下降，都正密切觀察中。

羅一鈞表示，疾管署推估端午後一周就診約11萬至12萬人次，如果下周公布數據低於該數據，顯示連假效應減緩，就診人次預估可能可以下修。不過目前仍預期疫情要到8月第二周，也就是8/9才能脫離流行，屆時就診人次約在2萬出頭。

▲新冠疫情升溫出現呼吸道症狀衛教。（圖／疾管署提供）

羅一鈞也透露觀察到好的跡象，包含近期民眾戴口罩率提高，尤其在交通工具與群聚活動場域；疫苗接種也再創新高。統計國內新冠JN.1疫苗已累計接種222.6萬人次，上周（5月26日至6月1日）接種約6.9萬人，為前一周（5月19日至5月25日）接種4.1萬人的1.7倍，創近三個月以來單周新高，疾管署本周四將再配送13萬劑至全國各縣市。

至於何時應該使用快篩、就醫相關建議，羅一鈞強調，民眾如有咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，且為具重症風險對象如長者、孕產婦、慢性病患等，為感染新冠後可能導致併發症之高風險族群，如有疑似症狀「建議先快篩」，並儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物。

至於非重症風險因子對象，建議戴口罩到基層診所就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療。同時也提醒不要一有症狀就衝去急診，以免醫療量能擠壓，快速就醫、由醫師診斷開藥才是正確流程。