隆乳20年後大「走山」　材質移位到大腿害劇痛敗血症

▲女子隆乳多年後材質移位引發嚴重感染，數度引流出近1000cc有如小米粥的化膿物才改善 。（圖／馬偕醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

一名沒有慢性病的40來歲女性，日前因雙腿異常紅腫、劇痛掛急診，意外發現約20年前注射隆乳的「神奇膠」嚴重移位，一路從乳房「走山」至腹部與大腿，並引發感染及敗血症，歷經多次清創手術、引流近1000cc才控制病情；醫師說，若曾施打未核准隆乳材質，恐在體內留下長期風險，終身都要注意。

針對此個案，馬偕醫院整形外科資深主治醫師尤傑銘說，該名已婚患者無特殊病史，因雙腿紅腫，且有劇烈壓痛，到急診就醫，初步診斷為蜂窩性組織炎，後續檢查證實已敗血症，且影像顯示雙腿內側皮下有大量浸潤與異物，手術切開後，流出許多有如黃色小米粥的膿狀物。

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尤傑銘表示，患者多年前曾赴海外接受隆乳手術，施打名為PAAG（聚丙烯醯胺水凝膠）、俗稱「神奇膠」的填充物，成分為95%的水及5%的聚丙烯醯胺，於1990年代末在中國廣為流行，號稱有不必手術、速升罩杯等好處，曾吸引大量亞洲女性注射，但後來發現PAAG沒有穩定包膜，易因活動、重力或慢性發炎在體內游移，進而導致感染、組織破壞，對岸在2006年已全面禁用。

治療團隊成員、鍾子毅醫師則說，當時推測病人症狀與PAAG有關，進一步安排電腦斷層掃描，發現患者右側乳腺下方仍有PAAG殘留，且形成瘻管延伸至腹部、鼠蹊與大腿；由於PAAG密度與化膿組織相近，不易明確辨識範圍，雖透過超音波、內視鏡等輔助定位，仍無法一次清除，最終歷經至少4次清創手術，共引流出約1000cc異物與膿液，病情才穩定。

尤傑銘提醒，PAAG是未經台灣衛生主管機關核准使用的注射填充材質，其延遲性併發症可能潛伏10年以上，發生時往往已造成嚴重感染，民眾若曾接受類似療程，即使多年沒有異常，最好還是主動安排影像檢查追蹤，而當乳房出現紅腫、變形、異常疼痛等症狀時，切勿再等，應立即就醫。