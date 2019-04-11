一吹風就眼淚鼻涕狂流　過敏治8年才知是「耳咽管功能不良」

▲王小弟只要吹到風就流眼淚流鼻涕，醫師都診斷是「過敏性鼻炎」，儘管常年吃藥還是無法根治。（圖／中醫大新竹附醫提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

「以前常常流鼻涕隨身要帶衛生紙，也聽不太清楚！現在很少流鼻涕，也都聽的見！」8歲王姓男童開心和大家分享他手術後的經驗，也是個好奇寶寶不斷跟醫師提問，「耳咽管在哪裡？」、「外耳中耳在哪裡？」。王姓男童出生後就體弱多病，常年只要吹到風就流眼淚流鼻涕，同時合併耳悶耳鳴情況，父母親非常心疼，多年看過不少醫師，醫師都診斷是「過敏性鼻炎」，儘管常年吃藥還是無法根治。王姓男童父母近年發現，小朋友不只症狀越來越嚴重，甚至聽力也逐漸下降，求助於中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權。

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王堂權主任以專業問診、聽力學檢測、x光及氣體動力學檢查等詳細系統式檢查，確診為「耳咽管功能不良併耳膜塌陷沾黏」，建議以「耳咽管微創內視鏡手術」來改善。王小弟在2019年2月初作完手術後，到現在耳鼻症狀皆已大幅改善，沒有常常流鼻涕，聽力也恢復正常。王姓男童父母親「很感謝王主任，把小孩這麼多年的困擾解決！」

王堂權主任也提到，這幾年來陸續有耳咽管功能不良的患者求診。有一位14歲女童，長時間有耳朵悶塞耳鳴的情況，造成聽力問題以及注意力無法集中，時間一久，間接影響課業的學習，嚴重影響學校與家庭的生活，醫師診斷是反覆性中耳炎，小小年紀，長時間以來前後已經接受了高達8次的中耳通氣管手術，還是反覆發作，最後求助王堂權主任，王堂權以「耳咽管微創內視鏡手術」治療，至今已經2-3年，恢復狀況良好，聽力，耳鳴，耳悶塞的情況都大為改善。

王堂權主任也提到，另一位中年男性患者，過去7-8年一直都有耳朵問題，聽力很差，影響工作能力與升遷，看過很多醫師，也服用抗生素試圖治療中耳炎，都不盡理想。後來求診中國醫藥大學新竹附設醫院，王堂權主任施以「耳咽管微創內視鏡手術」後，目前聽力幾近完全恢復，耳膜也逐漸恢復彈性。

王堂權主任表示，耳咽管存在於鼻腔深處的鼻咽部與中耳之間，這一條總長不過3-4公分的細小通道，肩負維持中耳通氣的功能，可調節耳內的壓力與外界的壓力一致，並適時排除中耳內的分泌物或發炎物質，讓中耳腔能保持在乾燥且乾淨的狀態。易患耳咽管相關疾病的族群為小孩、潛水夫以及飛行員等等，過去，因為耳咽管位置接近頭顱的中心部位，一但出問題後難以處理得到，一般先用藥物來進行治療，有些長期藥物反應不理想的病患，往往施行中耳腔顯微手術，通常是由耳後切開4-6公分的傷口來進行手術。中國醫藥大學新竹附設醫院引進「耳咽管微創內視鏡手術」系統，可以經由內視鏡，直接進行耳咽管的手術，術後不僅外觀無傷口，也可改善病患本身的耳咽管組織和結構，讓耳咽管調節壓力功能更為穩定。