眼神直視就掰了！男生「做10件事＝不喜歡妳」　網爆淚：失戀了



▲看完Kiki分析的10點，女網友哭哭：「我失戀了」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

大家都知道，女人心如海底針，面對愛情的態度讓人難以捉摸；反觀男生如獵人的舉動，面對喜歡的女生主動出擊，若遇不喜歡的，也能從明顯的表現發現端倪！網紅《那個女生Kiki》在IG上展開調查，統整出男生不喜歡妳時會有的10個表現，並奉勸廣大女網友們，若遇這樣的男生，建議把感情慢慢收回，免得感情深陷，最後落得一場空。

Kiki統整網友意見，列出「男生不喜歡妳」會有的10大表現：



1.態度就像哥兒們

對於喜歡的人男生懂得收斂；反觀面對不喜歡的妳，他們態度就像對待同性友人直接，不會在意妳的一舉一動，更不會因為聚會有妳而特別參加。

2.眼神不會飄

看到喜歡的女生回頭過來看自己，男生下意識眼神會立刻飄掉，就怕被對方發現自己在偷看；相反的，若對妳沒意思，對到眼也不會特別閃開，可以持續直視妳，表情也不害羞。

請繼續往下閱讀...

3.不會記住妳的事

對於喜歡的女生，他的記性瞬間變好；對不喜歡的人，即便妳說了再多事也記不住，當下提醒他時還會傻回：「蛤？妳有說過喔？」。



▲不常主動聯絡，連跟妳聊天男生可能都嫌浪費時間。（圖／取自《那個女生Kiki》Youtube，下同）

4.不常主動聯繫

喜不喜歡，看這點很明顯！Kiki說，男生若不太主動關心妳，訊息有時甚至懶得回，不會主動開啟深度聊天話題的男生，不用太指望了。有些男生甚至覺得和妳聊天太浪費時間，超過5分鐘就能感覺他的敷衍，很想快點結束。

5.零貼心

事情只做到禮貌性，不會再多了！Kiki舉例，男生可能順路載妳回家，但絕對不會主動替妳戴上安全帽。

6.很少肢體接觸

男生身體最誠實！面對喜歡的女生渴望更多肢體接觸，相反的則是能避則避讓人想入非非的肢體碰觸，即使是妳主動他們也會下意識的避免回碰，就怕被誤會，還會開始保持距離。

7.見面打扮隨性

當妳發現男生和妳約會穿得隨性甚至隨便，還會不顧形象大聲講話，開玩笑不經大腦，不在意妳的感受，想說什麼就說什麼，就是「對妳沒意思」啦。



▲連讓人臉紅心跳的話都未曾聽過一句，更別說是親密接觸。

8.曖昧舉動零

若男生不會做出任何讓妳懷疑有曖昧的舉動，如牽手或是說出讓人臉紅心跳的話，就代表她不喜歡妳，即使妳主動出擊，她們也會裝傻或是開玩笑呼嚨過去。

9.動態不會都按讚

面對喜歡的女生，每則動態肯定都要Follow，每篇貼文都按讚、留言！而面對不在乎也沒意思的妳，就會當作沒看到，不會特別按讚或留言。

10.愛幫不幫

當心儀對象需要被幫助，男生就要第一個挺身而出，即便知道自己幫不上忙，也想要第一個現身給予陪伴；相反的，對不喜歡的女生，他會選擇性幫忙，就算有空也拖拖拉拉，或請別人幫忙，一心覺得「妳有點麻煩」。



該集內容引發網友熱議：「我覺得這10點還蠻中肯的！！！」、「最可怕的是中央空調，對每個人都一樣好，給別人喜歡的錯覺」、「﻿但如果我遇到我不喜歡的女生的話，以上的行為大概也中7個行為」、「呵呵我好像失戀了」、「我覺得動態那裡超準的！然後還有一些都有Mach到 ......唉男人好煩」；但也有網友認為「不太準欸！」、「也是要看熟悉程度的吧....」、「就算是喜歡的女生或女朋友跌倒，我也會先笑完才關心」。