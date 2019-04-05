鬆了想拉皮！2寶媽求醫「重整私密處」　還嬌嗔：就照你尺寸做...



▲婦人因覺得不性福，因而找上醫師想做「私密處整形」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



許多孕媽生完小孩後，除了肚皮上的妊娠紋讓人崩潰，更為了私密處鬆鬆不性福而大感苦惱，有些人會選擇求助整形。一名40多歲婦女找上婦產科名醫鄭丞傑，希望能做私密處整形，讓夫妻倆重拾性福，沒想到竟害羞要求「可以照你的尺寸做嗎？」讓醫師嚇傻差點飆髒話。

婦產科名醫高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心總監鄭丞傑在《醫師好辣》節目中分享，多年前曾有一名育有2子、40多歲的婦人找上他，透露因和老公都覺得「那邊鬆鬆的」，在獲得老公支持下想要重整私密處！醫師解釋，私密處整形本身即為「拉皮手術」，把鬆掉的東西剪掉一些再拉回來，和臉部拉皮原理一樣。

豈料開始排刀作業時，婦人突然跑到醫師身邊，附著他耳朵說「可以做緊一點嗎？」醫師解釋：「本來就會做緊一點啊！」，婦人又再更小聲的問「可以照你的尺寸做嗎？」讓鄭丞傑當場嚇傻「我差點講出髒話，我想說我是聽錯了嗎？」婦人因此再講一次「照你覺得比較適用的尺寸」，醫師心裡OS「我又不是用路人，要找你老公吧」。

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鄭丞傑好奇對方為何會有如此要求，才得知在婦人在17、18年前收看他在胡瓜主持的《非常男女》中的論述，「你都講得非常棒，我覺得你應該非常性福，所以你一定很棒」，他連忙解釋，那並非大小問題，而是技巧、技術再加上互動問題，更開玩笑的說：「如果這樣，我建議妳去找瓜哥的尺寸來做」，與婦人尷尬的對話讓他哭笑不得。

鄭丞傑說，基本上華人男性尺寸都相差不多，正常而言，女性私密處只要做到「兩指鬆鬆、三指很緊」就夠了，且普遍醫生也依循該作法認為最剛好。