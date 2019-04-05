沒餵奶乳房卻「變大腫痛」驚見硬塊　醫揭少見「特發性乳腺炎」

▲一名女性在非泌乳期發生左乳腫大，就醫確診為特發性肉芽腫性乳腺炎。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名30多歲女性5年前曾母乳餵養幼兒將近10個月時間，但過了泌乳期後，整個左乳持續變大，出現硬塊，外觀看起來很像惡性腫瘤，輕微疼痛，貧血、腰痛和雙側小腿水腫合併出現與嚴重，多家診所醫院求診疑似乳腺炎治療，但都未改善，最後後經組織切片確診為「特發性肉芽腫性乳腺炎」，算是少見的非泌乳期乳腺炎。

台北市立聯合醫院中興院區一般外科徐光宇醫師指出，該名女性沒有乳腺癌家族史、沒使用雌激素藥物、沒乳房創傷，也沒有發現全身性疾病，治療期間膿瘍抽吸無細菌生長且抗生素治療無改善，之後確診為特發性肉芽腫性乳腺炎，經微創引流手術結合抗炎症藥物治療後，乳房腫塊完全消退，貧血等臨床不適全都改善。

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▲乳腺炎常見在泌乳期婦女，非泌乳期女性也會發生。

徐光宇說，乳腺炎常見在泌乳期婦女，非泌乳期女性也會發生，臨床會出現乳房紅腫熱痛的硬塊，可能伴隨發燒與全身無力的症狀，發生原因多為哺餵母乳清潔不足或乳腺阻塞時不當的處理造成組織受損，進而導致細菌感染，另外，飲食因素或哺餵間隔時間延長造成乳汁濃稠淤積，也會引起乳腺炎。

單純乳腺阻塞只需持續哺乳搭配冷熱敷、按摩等物理治療多會改善，但疾病進展成化膿性乳腺炎則必須根據臨床醫師指導使用抗生素治療，必要時採取反覆膿瘍引流或切開引流手術才會根治疾病。

徐光宇強調，藥物皮質激素抗發炎治療為治療疾病的主要方式，手術切除僅用於膿瘍引流和切除剩餘病變，若面臨乳腺炎無法改善時，一定要找專科醫師診治，必要時進行侵入性的乳房檢查才能確診病因。

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