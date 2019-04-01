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口腔健康影響胎兒！北市148牙醫院所提供「孕婦免費洗牙」

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牙醫、看牙、假牙、智齒。（圖／達志／示意圖）

▲台北市提供孕婦免費洗牙，全市148家牙醫院所全年度提供服務。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

寶寶的牙齒健康從在媽媽肚子裡就開始受影響，媽媽若不重視口腔健康，不僅會影響自身牙齒狀況，很有可能會導致胎兒低體重或早產。對此，台北市衛生局和牙醫院所合作，提供設籍北市孕婦至合約醫所接受洗牙服務，可享免掛號費，全北市148家牙醫院所全年度適用。

台北市牙醫師公會潘建誠理事長表示，婦女懷孕期間因荷爾蒙、飲食習慣改變，會導致口腔環境變化，提高齲齒、牙齦炎等風險，增加牙周炎及齲齒的發生率，準媽媽若無法維持口腔衛生，會間接影響胎兒健康。

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健康管理科林夢蕙科長指出，婦女在懷孕期間牙齒狀況常變差，105年起衛福部健保署提供孕婦每3個月可免費洗牙1次，台北市108年起148家牙醫院所合作提供孕婦洗牙免掛號費服務，共同照護孕婦口腔健康。

刷牙（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，孕婦口腔健康會影響寶寶。

另外，除提供孕婦洗牙免掛號費服務，每年結合北市幼兒園辦理「學齡前兒童整合性社區篩檢」，提供學齡前兒童口腔檢查，並積極推動全國6歲以下兒童每半年塗氟政策。

潘建誠提醒，孩子長第一顆牙齒時，就可以找牙醫師做評估檢查，父母或主要照顧者需協助孩子養成每天餐後、睡前，使用含氟牙膏、牙線規律潔牙的習慣，減少甜食攝取，使用含氟漱口水，預防齲齒的效果才會更完整。

準媽媽免費洗牙服務合約醫療院所名單可至台北市衛生局網站/主題專區/婦幼優生/最新消息查詢或撥打市民當家熱線1999轉分機1816洽詢。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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