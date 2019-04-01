「讓重病妻活在別人生命中」　客運司機淚眼幫老婆圓器捐夢

▲美慧的丈夫不管工作到多晚，每天都會到護理之家看美慧，幫她擦澡，還會逗老婆笑。（圖／台中榮總提供）

生活中心／綜合報導

「老婆，我送你的最後一份禮物…圓夢」，愛一個人就是愛她的全部，包括了她的心願。台中器捐者李美慧和丈夫林晉丞感情深厚，罹患運動神經元疾病的美慧，四肢逐漸退化，無法正常行動，她生前曾跟家人說想要把器官捐出去，林晉丞不捨美慧的離開，但是如果真的必須放手，那就讓美慧繼續活在別人的生命中，也完成她最後的心願。

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▲台中榮總器捐者李美慧捐出6器官，李美慧的先生林晉丞（左一）說，就讓她繼續活在別人的生命中，也完成她最後的心願。（圖／台中榮總提供）

在台中榮總舉辦的器官捐贈感恩追思會上，林晉丞提到，「感謝她（老婆）這麼多年的陪伴，跟照顧這個家，感謝她，除了感謝之外，也要祝福她在天上，自由自在，讓她幸福快樂就好了」。器捐者李美慧從病發後，就無法正常行動、生活，住進護理之家後，擔任客運司機的丈夫不管工作到多晚，每天都會到護理之家看美慧、幫她擦澡，逗妻子開心。林晉丞說，「美慧平常是最愛乾淨的，所以一定要讓她乾乾淨淨、舒舒服服的」。

▲台中榮總器捐者李美慧生前要女兒取得器捐同意卡。（圖／台中榮總提供）

臥病10年的美慧，去年從長照中心被送到急診，林晉丞趕到時，美慧已經不清醒了、已經沒辦法跟她用眼神溝通了，就像是永遠睡著了一樣，這時他想到美慧曾經跟他說她想做器捐幫助人，因此他才決定完成美慧最後的願望，幫美慧做了器捐，順利的捐出心臟、肝臟、腎臟及眼角膜，讓至少6個家庭重獲新生，讓美慧繼續活在別人的生命中，也完成她最後的心願。

▲李美慧昏迷時，全家人都守在病塌前，陪她走完人生最後一段路。（圖／台中榮總提供）

中榮許惠恒院長表示，每一個器捐決定的背後，都是體現勇氣與奉獻的感人故事，台中榮總不會放棄每一個等待器官移植的患者，更決不辜負每個捐贈者與家屬的付出，未來會更努力將器官捐贈的觀念深入推廣，讓生命以另一種方式綿延下去。

▲▼台中榮總108年器官捐贈感恩追思會，捐贈者家屬、受贈者與希望樹合照。（圖／台中榮民總醫院提供）