狂拉黑屎1個月！她腸子迸出「粉色息肉」　醫：罹神經內分泌癌



▲婦人狂拉黑屎一個月，就醫檢查竟罹「神經內分泌癌」。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

一名61歲李姓婦人因「狂拉黑屎」時間長達一個月，就醫經過胃鏡及大腸鏡檢查後，發現於十二指腸處有個0.3公分的粉色息肉，經病理化驗為「神經內分泌癌」，所幸未轉移其他部位。醫師也提醒，其好發於「3器官」因病人症狀不同，因此容易被誤認為其他疾病。

李姓婦人因一個月以來狂解黑便，經醫師安排胃鏡及大腸鏡檢查後，發現於十二指腸有顆約0.3公分的息肉，透過病理化驗為「神經內分泌癌」。於評估確認沒有其他部位轉移的情況下，由外科醫師進行腹腔鏡微創十二指腸腫瘤切除手術，在手術當天患者即可下床活動，出院後只需固定回診追蹤。



▲醫師在婦人的十二指腸中發現0.3公分的粉色息肉。（圖／大千綜合醫院提供，下同）

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大千綜合醫院外科部主任馮啟彥醫師表示，神經內分泌腫瘤會透過神經內分泌細胞遍布身體內的每個器官，最常發生在腸胃道，尤其是直腸，其次為小腸及胰臟。也因為發生的部位不同，病人會產生不同的症狀，包括：咳嗽、氣喘、腹瀉、盜汗、低血糖、腹痛及臉紅等，因此容易被誤認為是其他疾病，例如：長期腹瀉被誤為大腸急躁症。而目前神經內分泌瘤的治療方式以手術為主，若手術無法切除或已轉移，才會以藥物治療。

馮啟彥指出，神經內分泌瘤雖好發於腸胃道，但其他器官如：肺臟也會生長，由於現在仍不清楚神經內分泌瘤發生的原因，因此醫師鼓勵民眾定期做大腸篩檢，如果有腸胃不適的情形，也要盡早就醫，以利早期診斷、早期治療。



▲大千綜合醫院外科部主任馮啟彥醫師。