打鼾別輕忽！醫教「綠油精擦嘴」3招　改掉呼吸壞習慣

▲小孩睡覺有打鼾習慣者要多加注意。（圖／取自圖庫Shutterstock）

文／ 趙哲暘

當小朋友有嚴重打鼾，甚至出現睡眠呼吸中止問題時，除了與成人一樣可能出現白天想睡覺、早晨叫不起來或晨起頭痛的症狀，兒科患者很可能出現注意力不集中、過動、學習困難、與同學互動不佳的合群問題，甚至出現情緒低落或焦躁的行為。

用嘴巴呼吸的習慣不容易改變，除了透過手術移除腫大的腺樣體與牙科協助上牙床擴張來幫助提升鼻子功能，改變習慣的關鍵在於願意持續努力用鼻子呼吸。我建議把下列這些方法當作親子互動的小遊戲，不但能提升健康，孩子也樂於接受，更成為家庭樂趣，促進親子關係。

請繼續往下閱讀...

1.貼嘴巴提醒練習

當孩子分心忘記要閉上嘴巴而張開時，用透氣膠帶貼在他的嘴巴上，同時讓孩子將注意力集中在一項活動上，每次從半小時開始練習，再逐步增長時間。每天持續練習，直到孩子習慣只用鼻子呼吸，或是至少連續兩個小時用鼻子呼吸。

▲綠油精塗抹在下嘴唇下緣，可以改善最嘴呼吸的壞習慣。（圖／時報文化出版）

2.含口溫水走半小時

含一口溫水外出走走，如果時間許可，以半小時最為理想，不然十分鐘也可以。這個看似簡單的動作，在臨床經驗中，小朋友很容易達成，一同練習的家長卻困難重重。原來家長也已經習慣嘴巴呼吸，改用鼻子呼吸練習會比孩子更加艱辛，最後常常是家長覺得難度太高而失敗。

3.在下嘴唇下緣塗抹綠油精

日本進藤悅子醫師提到將綠油精塗抹在下嘴唇下緣，可以幫助孩童改善用嘴巴呼吸的壞習慣，因為嘴巴一張開就會吸到綠油精的氣味，咽喉往往受不了，只好閉上嘴巴來避免嗆到，既安全又有效。臨床上遇到最大的問題是家長捨不得，但為了孩子的健康，誠心建議大人們還是要捨得。

本文摘自《當心！打鼾，孩子健康拉警報》／ 趙哲暘（氧樂多牙醫診所、仁祥牙醫診所院長）／時報文化出版