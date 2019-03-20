網瘋傳「吃豬血清肺」防空汙？營養師揭真相：控制熱量可以吃



▲坊間瘋傳「吃豬血能清肺」營養師說話了。（示意圖／Hana食旅生活）

記者李佳蓉／綜合報導



近日受到東風至東南風影響，中南部空氣品質不佳，呈現橘色提醒至紅色警戒等級，灰矇矇的天空民眾紛紛戴起口罩，而坊間更是盛傳吃豬血「可清除體內髒空氣」保護肺部，豬血真有這麼神奇嗎？醫師表示豬血清肺的功效目前在實證醫學及大型人體試驗均缺乏足夠證據證實。此外，營養師也公佈豬血營養破解真相。

空氣汙染議題越來越受到關注，尤其是PM2.5對人體造成的傷害，其容易吸附重金屬、戴奧辛等有毒物質，會引起呼吸道疾病、血液過敏反應、免疫反應、心肌梗塞及腦中風的機率增加、罹患肝腎系統癌症及肺癌，還會造成懷孕婦女早產或流產，初生嬰兒低體重及小兒過動等嚴重問題。

空氣品質時常紫爆情況下，網路瘋傳「吃豬血能清肺」，但真有這麼神？衛福部南投醫院黃淑敏營養師表示，豬血為華人特殊的飲食之一，其製作來源是利用屠宰豬隻時所流出的鮮血，全部收集之後再加工製作完成。根據台灣107年營養成分資料分析顯示，100公克的豬血含有蛋白質6公克、脂肪0.3公克，熱量29大卡，鐵質29毫克。算是熱量及脂肪含量低、蛋白質及鐵質高的食物。



▲近日空氣灰矇矇，出門記得配戴口罩。（示意圖／記者湯興漢攝）

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以營養素來看，黃淑敏表示，豬血富含鐵質，可以針對缺鐵性貧血的人補充鐵離子，同時因為豬血熱量低、脂肪含量少，也可提供給想要限制熱量的人一個食物的補充來源。但是要注意的是豬血收集的過程，可能會參雜一些豬隻糞便、尿液或其他汙染物，為了食品衛生考量，食用時仍要注意產品來源，並確實將豬血煮熟才可食用。

若真想要保護肺部，院方強調最重要的預防仍是在於如何減少空氣汙染及減少暴露的機會。如果無法避免暴露，可以有幾種方式，例如：外出時配戴口罩、減少焚燒金紙或垃圾、多搭乘大眾交通工具、少抽菸及避免吸入二手菸。改善空氣品質確實比吃豬血清肺養生來得更重要的。