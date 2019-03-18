「真光刀」抗癌新利器　不傷健康細胞下更精準快速殺死癌細胞

▲奇美醫學中心引進真光刀後，醫療團隊治療230例肝癌、攝護腺癌、腦癌、頭頸癌、乳癌、腸癌及肺癌等，治療結果病人均感滿意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

30歲吳小姐在家突然失去意識，同時伴隨咖啡色的嘔吐物和尿失禁的狀況，緊急被送來奇美醫學中心急診，在急診做完電腦斷層掃描後，發現在腦部左額葉的地方有一個約5公分的寡樹突神經膠質瘤，經奇美醫學中心施以「真光刀」治療，腫瘤已縮小，目前正持續接受口服化療藥物的治療。

請繼續往下閱讀...

放射腫瘤科主任林立青，建議吳小姐選擇2018年9月剛引進的真光刀治療，吳小姐與家屬當場同意；林主任開始定期給予腫瘤54格雷的劑量，分27次給予，每次治療時間不到10分鐘，相當聽完兩首音樂治療就結束，療程約5-6週，治療過程中也並無發生明顯副作用與不舒服。治療結束後約1個半月追蹤腦部核磁共振，腫瘤已縮小，目前正持續接受口服化療藥物的治療。

放射腫瘤科主任林立青指出，癌症已蟬聯我國十大死因之首長達30多年，為了延長人類壽命以及提供更好的醫療服務，癌症的治療日新月異，而放射治療這個領域，在這幾十年間也有長足的進步。為了提供更精準又更安全的治療，不斷精進的放射治療直線加速器也應運而生。

「真光刀」是全新設計的智能化新一代直線加速器，可執行各種放射治療技術，能在複雜的癌症治療過程中同步處理成像、調整病人擺位和移動管理，即使腫瘤在治療過程因病人的呼吸而不斷移動，系統仍以前所未有的速度和準確性治療正在移動的腫瘤，提供更快速、精準、安全的放射治療！

真光刀涵蓋四大特點：一、更精確！極精準治療。智慧型6D治療床精準調控，連呼吸移動都可以追蹤。二、更快速！每分鐘最高1400監測單位的劑量率可大幅縮短治療時間。對於少次數、高劑量的全身立體定位放射治療技術，可將放療時間縮短至15-25分鐘內完成。三、更即時！從2維平面影像到3維立體錐形射束電腦斷層，發展至4維呼吸調控造影技術及治療中動態同步成像的功能，即時影像追蹤監控讓腫瘤無所遁形。四、更高端！可搭配「超弧刀」技術，進行劑量優化，並實踐了多病灶或多顆腫瘤治療的目標，降低整體流程的複雜性，單鍵即可完成治療。

依據病情的不同，真光刀可以搭配的治療技術有：影像導航放射治療（IGRT）、呼吸調控放射治療、立體定位放射手術（SRS）、全身立體定位放射治療（SBRT）、體表影像導航治療（SGRT）。

放射腫瘤科主任林立青指出，影像導航放射治療（IGRT）適用於所有需要做放射治療的癌症病人；呼吸調控放射治療（RPM）適用肺癌、肝癌、乳癌等胸腹部腫瘤治療；立體定位放射手術（SRS）適用1-3顆或較小之腦腫瘤或腦轉移；全身立體定位放射治療（SBRT）合併呼吸調控技術（RPM）適用於肺癌、肝癌治療。

真光刀搭配以上不同的治療技術，可治療不同部位的癌症，包括：腦癌、頭頸癌、乳癌、肺癌、肝癌、消化道癌、泌尿攝護腺癌、婦癌、淋巴癌……等等，根據病況的不同與臨床醫師討論，可將真光刀的技術發揮極致的效用！臨床上證實，頭頸癌、肺癌、肝癌、直腸癌、攝護腺癌和子宮頸癌等等，屬於固定型腫瘤的癌症，成效都非常明顯，甚至癌細胞會完全不見。真光刀可說是治療癌症的新利器，可以在不傷害健康細胞的情形下，精準的殺死癌細胞。

林立青立任表示，奇美醫學中心自去2018年9月引進真光刀後，至今總共約治療230例，包括肝癌3例、攝護腺癌34例、腦癌15例、頭頸癌55例、乳癌9例、腸癌37例及肺癌12例等，治療結果病人均感滿意。