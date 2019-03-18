春天是養肝好時機！忽視9大老化兇手「滿臉皺紋、癌上身」

▲春天是養肝的季節，好好排毒可以防止身體老化。（圖／翻攝自pakutaso）

文／健康食彩營養師 余詔儒

老化是一條不可逆的單行道，男性怕被稱呼『大叔』，女性怕被稱呼『大媽』，許多人都怕老，不斷尋找『抗老』的秘方。想抗老，可先從預防肝臟『生鏽』開始，做好『防鏽』抗老化。

春天是萬物復甦萌發，生機盎然的季節，同時也是人體健康打基礎的好時機，春天更是養肝的季節，養生可以先從養肝開始，肝臟是重要的排毒器官，肝臟健康了，體內排毒的能力也就增強了，良好的新陳代謝力，營養進的去，毒素出的來，才能真正維持年輕的體態，防止老化，首先必須讓肝臟維持活力。

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恐怖的自由基

根據研究顯示，台灣十大死亡原因中，有許多疾病的致病原因皆與自由基有關，因此，體內的自由基與癌症的發生密不可分。簡單來說，自由基會因為抽菸、喝酒、各種壓力、心情煩躁鬱悶、時常生氣發怒、油炸燒烤飲食、農藥污染、紫外線照射、汽車廢物等方式產生。

▲聚餐喝酒容易使體內產生過多的自由基。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

自由基會攻擊體內正常的細胞造成損害或是突變，不斷的破壞細胞，導致產生各種疾病、快速老化、皮膚無光澤及彈性、滿臉皺紋，多補充抗氧化營養素，加強清除體內的自由基，如同守護神保護我們的身體，而這些抗氧化營養素可以從食物中獲得，稱之為『抗氧化食物』。

多種顏色蔬果蘊藏豐富的抗氧化營養素

抗氧化營養素為什麼主要存在蔬菜水果等植物中，曾經有位學者提出一個理論，動物可以行走、奔跑閃避危險或是躲在樹蔭下遮風避雨及減少烈日照射，但相對的，植物不能走動，不管是風吹日曬雨淋，只能堅毅的對抗環境繼續成長茁壯，因此，植物天生就會激發出更多對抗惡劣環境的營養素來保護自己，研究顯示也證明了植物蘊藏非常豐富的抗氧化營養素，抗氧化營養素又因為特性的不同分成水溶性及脂溶性兩類，故應該均衡的攝取多元植物。

▲平時需要多補充不同顏色的蔬果。（圖／翻攝自pakutaso）

余詔儒營養師，現任健康食彩營養師，專長為飲食評估及改善、保健食品及健康食品營養諮詢、減重營養。更多營養資訊可參考健康食彩粉絲專頁＆健康食彩官網，定期分享健康料理與知識給消費者，為全省的天然有機超市。