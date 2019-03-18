起床喝了沒？最該喝水「7大黃金時間」減肥排毒　0花錢爽養生



▲喝水是最棒的養生法，而你每天早上起床喝了嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導



想要養生，大家對於「吃什麼」總是絞盡腦汁，但卻很少為了喝水費心思，看似簡單的喝水，事實上也藏有大學問。喝水的時間、量多或量少，都攸關著你的健康。《生命時報》採訪專家，告訴網友們身體缺水時的信號，並分享「最該喝水」的7個時刻，你喝對水了嗎？



缺水你以為只有口渴這麼簡單嗎？中國健康教育中心專家沈雁英、北京大學第一醫院皮膚科副主任楊淑霞指出，由於人腦有75%的水，而當水份過少時人們會感到疲勞、反應遲鈍；再來還可能引發心腦血管疾病和糖尿病，原因在於充足水分有利營養素的吸收和傳輸，能將代謝物排出，促進血液循環，一旦缺水，恐讓慢性病找上你。乾燥天氣及缺水導致皮膚乾燥，缺水缺尿還可能提升尿路結石或尿路感染的風險。

北京朝陽醫院營養科營養師宋新、中國營養學會理事長楊月欣分析出「7個最該喝水」的時機點：

1.起床後喝杯溫水

清晨喝水能稀釋血液、排毒潤腸，由於經過一整夜的禁水，使得身體缺水、血液黏度上升，因此起床後喝杯水有助於稀釋血液，幫助肝腎代謝以排除廢物。

2.想減肥，餐前喝杯水

餐前喝水有助緩解飢餓感，能減少食物攝取量。

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3.感冒時大口喝水

當你處於感冒、發燒或是感染性疾病時，或有泌尿道發炎的患者都要主動大量喝水。此外，當人處在焦慮煩躁的時候，體內代謝旺盛，產熱增多，此時飲水也不可少。



▲瘋狂拉肚子可補充一些淡鹽水，平衡電解質。（示意圖／記者周宸亘攝）

4.拉肚子喝點淡鹽水

可補充腸道流失的水份和鹽，維持電解質的平衡。但本身心腎功能不好者，或患有高血壓的人就不適合。

5.胃寒喝紅茶、薑糖水

胃寒者要少喝性寒的綠茶、涼茶和果汁，改喝點暖胃的紅茶和薑糖水。

6.看電腦時喝菊花茶

上班族一天盯電腦超過9小時，若不喜歡喝白開水，可以泡點菊花茶來喝，對於改善眼疲勞有幫助。

7.運動要少量多次飲水

運動補水要遵循預防性補充及少量多次，運動前、中、後都要喝水，能避免一次性大量補水對胃腸道和心血管系統的負擔。