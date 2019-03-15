2寶媽「亂軌月經」求醫！輕輕一掰...下體「火山爆血」還長了爛肉



▲一名育有2子的媽媽以為經期不順，沒想到內診時下體噴血如湧泉。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

月經不正常出血，小心可能罹癌！一名30多歲媽媽，就醫主訴月經不正常出血，醫師內診時鴨嘴才一放入下體，「血是用噴的出來」當場嚇壞。鮮血如噴泉不斷湧出，醫師狂用紗布擦拭止血仍難停，在找不到子宮頸的情況下只能放棄內診！後來醫師猛一看，發現裡頭有些「爛肉」，採檢體化驗，結果竟是子宮頸癌。

婦產科醫師王樂明在《醫師好辣》節目中分享，曾有名30多歲、育有2子的女患者，就診主訴月經不太正常出血，「那我們這基本功一定先內診，我想說大概年輕人，生兩個小孩，我就問她說有沒有定期做抹片，其實她就支支吾吾了，說很久沒做了，好像生產的時候有。」孰料才剛把鴨嘴放入下體，血竟然如噴泉般湧出，醫師心想不妙，但情況危急只能先用紗布擦拭止血。



▲王樂明在節目上分享噴血案例，最後竟驗出子宮頸癌。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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王樂明說，女子因鮮血直流，畫面模糊找不到子宮頸，「血一直噴出來」內診只能被迫中斷。後來醫師從血流如注的下體發現「爛肉」，立即採集檢體化驗，接著只能先用紗布壓著止血，並請患者返家後觀察。孰料，隔週檢查報告出來竟是子宮頸癌。他解釋，女子以為下體出血是月經，「因為陰道平常緊緊的，可能壓著，鴨嘴一撐開等於力量釋放，等於血這漾噴出來」。

子宮頸癌為台灣女性癌症好發率相當高的癌症，主因是經性行為而感染了人類乳突病毒（HPV）。所幸子宮頸癌能及早發現、及早治療，目前政府免費提供30歲以上女性每年一次子宮頸抹片檢查， 提醒已經有性行為的婦女，定期做子宮頸抹片檢測是預防子宮頸癌的第一道防線。



婦產科醫師李偉浩也在節目中分享，子宮頸抹片該如何判斷「什麼時候該做什麼處理」，他提到一般若抹片正常，則會每年規則追蹤；如果出現不明麟狀細胞病變，為得知是否為惡性，則建議在3～6個月再做抹片追蹤或做HPV人類乳突病毒篩檢，若罹患HPV就怕癌前病變。其中又可分為輕、中重度，前者可3個月追蹤抹片，有70%女性患者會在一年內恢復正常，90%兩年內恢復正常，採追蹤抹片或陰道鏡檢方式；若為中重度癌前病變，或不明腺體病變則要考慮直接做陰道鏡跟切片方式處理。



【何時開始抹片篩檢及篩檢頻率？】

1.開始性行為3年後可接受篩檢，其後每年1次，如連續3次結果都正常，可延長為每2～3年檢查。

2.高風險婦女（有愛滋病毒或人類乳突病毒感染、曾有子宮頸癌前病變、曾得過性病、本人或配偶性對象複雜者、抽菸等），強烈建議每年至少1次。

3.目前政府提供30歲以上婦女每年1次免費抹片，建議有性行為的婦女而無上述風險因子者，應每3年至少接受1次抹片檢查。