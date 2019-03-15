黏得剛剛好！女生做這5點「讓他愛爆妳」　交往N年秒回熱戀期



▲情侶交往怎麼樣越來越愛？這5件事做了嗎？（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

文／蘋汝妹

兩個人在一起久了，有時候會進化到根本無需言語，一個眼神就會知道彼此接下來會做出什麼行為，從熱戀期步入穩定階段是戀愛裡很棒的里程碑，卻也是不同相處模式的挑戰。

你們要做的不僅是尊重對方，讓彼此在一起的時候都能做自己，維持在一種自在舒服的狀態，還要保持自信性感的吸引力，讓心跳激情的感覺長長久久！

1.列出你想和另一半一起做的幾件事情

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在平凡的生活中就算是一句話、替對方著想的細節，都能激起幸福感，越是了解彼此，妳為對方做出改變的時刻就會更顯得珍貴！打破相處的慣例，列出你想和另一半一起做的幾件事情，牽起彼此的手一起去冒險，這個過程會讓你們更了解彼此，望著同個方向一起成長。

2.就算他喜歡妳不化妝，還是要打扮！

問身邊的男生，十個有九個討厭女生濃妝豔抹搭配濃郁香水味，尤其更討厭自己的女友穿太短！所以，妳可能很常聽到「不化妝也很漂亮啊」、「變胖了我還是會喜歡妳」之類的情話。

相信我，這些話聽聽就好，男人是視覺動物，（裸體的時候，男人還是會期待一秒剝開妳的新款內衣組。）適度的打扮，男生帶妳出門時會覺得走路有風，也能讓妳保持自信，喜歡戀愛時一天比一天更漂亮的自己。



▲女生們千萬要有自己的事情忙，別一整天黏著男友。（圖／達志／示意圖）

3.愛情只是人生的調味，一定要讓自己保持前進

妳一定要在工作、興趣、職涯進修中找到自己一個人也能感到幸福的事情，將人生維持在前進的狀態，不能因為有了男友，就覺得未來有個依靠，對自己的要求開始寬鬆。

愛情裡最美好的距離就是黏得剛剛好，要讓自己擁有「永遠讓男友感覺到妳非常需要他，但假如今晚不約會，老娘也能列出一百件事情要忙」的本事。

4.交友圈是妳的權利，不需要另一半的允許

有些女孩一旦狀態改成戀愛中，就會開始見色忘友，把愛情看作生活裡唯一的重心，這樣的不平衡狀態，走過熱戀期很容易產生紛爭，開始計較誰愛誰比較多，戀愛會越談越辛苦。

「不准跟誰見面，跟誰保持距離！」有時聽到控制另一半交友圈的例子總是令人捏一把冷汗，除非那個朋友會造成妳的人身安全疑慮或是財務危機，否則交往後不管是姊妹淘、異性朋友，只要在合理的範圍內妳都應該保持良好關係。這段戀情可能只是人生中的一段插曲，朋友卻是一輩子的存在。永遠記得，不要讓男人成為妳的整個世界，交友圈是妳的生活，不需要另一半的允許！

5.下班後，請將心情轉換為戀愛模式

每天超過8小時，我們的大腦與行為總是處在高壓工作狀態，處理事情講求快速、高標準、不容出錯的情境，下班後，妳必須有意識的轉換心情模式，雙方都要秉持著「不把工作情緒帶回家」的原則。

工作裡一定會有抱怨，戀愛關係中可以作為議題討論，但不能天天把另一半當作出氣筒，理所當然的命令、指使，或是把不開心的心情通通往對方身上倒，讓加班、急躁的工作情緒長期影響到彼此。工作與愛情的平衡是一段解不完的難題，妳有壓力，對方一定也有不舒服的事情，妳們可以當彼此說說話的對象，局外人有時更能看破盲點給出好建議，但如果今晚他花了一小時聽妳抱怨傾聽，妳也要適度地讓氣氛有轉圜空間，愛情的存在，永遠是為了讓我們更快樂而已。

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《熱戀不退燒！5個小訣竅讓另一半越來越愛妳》

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