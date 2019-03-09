棉棉有血塊！專家：大小「超過硬幣」暗示5種子宮病...妳也有嗎



▲每每更換衛生棉時，妳也會發現棉棉上有血塊殘留嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

大姨媽報到，除了如瀑布傾瀉而下的經血外，偶爾還能看到棉棉上殘留血塊嗎？甚至在上廁所時，能感覺到一串血塊跟著尿液一同落下，嚇壞許多女網友。加州醫療中心醫學博士G. Thomas Ruiz指出，有血塊是正常的，大多發生在血流量大時，不需過度擔心，但只要血塊量太多或尺寸大於5元硬幣，就要小心健康亮紅燈了。

根據外媒《Self》採訪梅奧診所醫師，指出若月經量大，身體會分泌凝血物質以防身體血液過量流失。此外，加上子宮頸的開口非常狹小，所以當有足夠的血液流動，就會在你的子宮內積聚而形成血塊。

台灣婦產科醫師林正權也曾撰文指出，經血中有血塊是好事，代表血液健康沒有血友病，除非你正服用抗凝血劑，否則在動脈及靜脈以外的健康血都會凝結。他解釋，由於子宮腔為倒三角形，下面有個2.5公分的子宮頸以支撐子宮體積，但子宮頸管徑卻很狹窄，當經血量大如洩洪時，狹窄的子宮頸無法立馬宣洩完畢，以正常人血液而言，離開沒多久就會凝固；而後續未排乾淨的經血，會因為子宮腔分泌抗凝血酶原，與經血混合在一起，不會凝固一起順利排出，但抗凝血酶原一旦用完了，待經血凝固就會產生血塊。

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▲生理期報到的不適感，女網友們每個月都得面對一次。（圖／達志／示意圖）

耶魯大學醫學院婦產科和生殖科學臨床教授Mary Jane Minkin博士指出，在大多情況下，有月經血塊是很正常的，但若體積太大，仍建議就醫。而大的血塊大多出現在月經量大時，而其中的症狀包括：



1.衛生棉或棉條每隔1小時就「滿載」，這樣情況連續數小時。

2.你需要一次使用2片衛生棉。

3.半夜必須起床更換衛生棉。

4.大姨媽總是拜訪超過7天。

5.經血量大到已經影響日常工作和生活。

6.月經來時骨盆腔常常疼痛，特別是下腹部位置。

7.你總是感到很疲憊。

月經血塊也能看出健康狀況，若尺寸異常就得小心有以下問題：



1.多囊性卵巢症候群：荷爾蒙失調，可能引發月經遲到、不規則出血，甚至姨媽遲遲不走的情況。

2.子宮內膜異位：症狀有骨盆腔疼痛和性交疼痛等，原因為原先該長在子宮內的組織卻「異位」跑到其他地方生長。

3.子宮肌腺症：子宮肌腺症可能導致骨盆疼痛，還可能使你的下腹部感到腫脹。當子宮內膜跑到子宮深部肌肉層時，即稱為子宮肌腺症。

4.子宮肌瘤：為婦產科領域中，最常見的良性腫瘤，倘若肌瘤長太大可能壓迫膀胱，出現頻尿的問題。

5.流產：當血塊太大，就要小心可能是小產。