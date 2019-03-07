不只胸悶！心肌梗塞「4大非典型症狀」常背痛的...小心下個就是你

▲醫師提醒，女性心臟病警訊有手麻、背痛等非典型症狀。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

心血管疾病並非男性專屬，也是更年期女性重大疾病之一！根據統計，心血管相關共病每年奪逾2萬名女性性命，過去大家對於心臟病警訊都是「胸悶」，但醫師指出，女性的症狀和男性不同，特別是心肌梗塞，會有「噁心、手麻、呼吸不順及背痛」等非典型症狀。

根據衛福部106年死因統計，心臟病是女性死因第二位，共奪走8,601條寶貴的性命；如果再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管相關死因，心血管性疾病共造成每年24,105名女性死亡。

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中華民國心臟學會理事長黃瑞仁醫師指出，女性在更年期前有荷爾蒙保護，容易忽略該疾病預防，但女性進入更年期後，荷爾蒙濃度降低使血管彈性變差、血壓上升，因此更年期後女性心血管疾病死亡率每5歲增加近1倍。

▲有三高疾病的患者，一定要定期量血壓、規律服藥。

黃瑞仁進一步提到，依據106年成人預防保健服務利用者的檢查結果指出，女性在55歲之後，有高血壓者高達37.8%、高血脂25.6%、高血糖16.2%，有任二種者15.4%，三種皆有者2.5%，這些都會讓更年期後婦女成為心血管疾病的高風險族群。

此外，女性發生心臟疾病的警訊相較於男性也有所不同，特別是「心肌梗塞」。黃瑞仁說，女性的心肌梗塞警訊常見「噁心、手麻、呼吸不順、背痛」等非典型症狀，不同於男性「胸悶」的典型症狀，所以常被誤以為是太過勞累，而輕忽心血管疾病的威脅。

他提醒，已有三高（高血壓、高血糖及高血脂）等慢性疾病患者，一定要定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥，若有心臟疾病相關症狀，一定要及早就醫檢查，避免發生憾事。

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