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營養師也會吃鹹酥雞！搭配3種食物...肥油、毒素全排光

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▲▼21世紀炸雞業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲嘴饞吃炸雞，聰明搭配其他食物解毒。（圖／記者黃克翔攝）

記者謝承恩／綜合報導

鹹酥雞、炸雞香酥誘人，吃了幾口又覺得好罪惡，怎麼挽救？營養師Donna（陳怡錞）日前分享，自己雖然是營養師，但也會有想吃垃圾食物的欲望，當我們吃下高溫油炸的食物時，可以透過幾招秘訣將體內的毒素速速排除！

營養師Donna表示，炸雞的雞肉可作為正餐的蛋白質來源，餐點上可以搭配富含膳食纖維的「地瓜」，可以幫助腸道排毒，減少毒素接觸到腸壁的機會。另外再搭配蔬菜一起下肚，補充纖維質效果更好。但要注意的是，蔬菜的挑選上要選擇不含油脂的，不要直接夾鹹酥雞的蔬菜下去炸，會非常吸油！

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▲▼年後地瓜減重法。（圖／翻攝自Pinterest）

▲吃炸雞可搭配地瓜一起食用，增加膳食纖維。（圖／翻攝自Pinterest）

蔬菜還可以提供豐富植化素，可以幫助肝臟解毒、排毒，Donna更推薦「甜椒」作為搭配，因為甜椒含有許多微生素C，假設今天吃的炸物裡面含有硝酸鹽，就容易在體內產生亞硝胺等致癌物，多補充維生素C的蔬果，就能預防亞硝氨的產生。

而同時在飲品的選擇，可以自製「藍莓香蕉優酪乳」，藍莓可提供藍紫色的花青素與植化素幫助解毒，香蕉還有通常潤便的效果，加速毒素排出，特別裡頭添加的自製優格，可以提供益生菌，增加腸道好菌、減少體內毒素。

營養師也提醒，「吃毒藥，也要懂得吃解藥！」透過這項飲食秘訣並非是要鼓勵大家可以盡情的大吃炸物，而是當你偶爾擋不住嘴饞時，可以聰明搭配其他好食物，把傷害降到最低。

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關鍵字： 飲食健康 炸物 鹹酥雞 營養師Donna 陳怡錞 地瓜 青椒 優酪乳
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