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保久乳加防腐劑才能放很久？　錯！其實跟「殺菌溫度」有關

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▲鮮奶,牛奶,鈣質。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲保久乳加防腐劑才能放很久？錯！其實跟「殺菌溫度」有關。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

鮮乳、保久乳、奶粉到底哪個好，長期以來爭論不休。食藥署表示，這些乳品的來源都是生乳，只是在殺菌方法略有不同，有些人以為保久乳能久放是因為加了防腐劑，但其實是用了更高的溫度滅菌，達到完全無菌的境界，才能在常溫久放。

食藥署表示，國內鮮奶廠大多採用「超高溫殺菌法（UHT）」，也就是讓牛奶在攝氏120度至130度的環境中停留數秒，讓99%以上的細菌死亡，但對少數耐熱孢子無效，所以鮮奶要冷藏，且保存期限也較其它兩種短。

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保久乳因要求完全無菌，殺菌溫度需達到攝氏130度以上滅菌，且採無菌裝填，以便在常溫中久放。奶粉則是先高溫殺菌後再透過噴霧乾燥等方式，讓原本液態的生乳變成乾燥粉狀，保存期限可長達2、3年。

食藥署提到，近年來因殺菌及加工技術進步，市面上多數鮮奶的保存期限約在2週內，部分鮮奶因採無菌充填可以延長為80至90天，當鮮奶開封後放進冰箱冷藏之後，最好儘快喝完。

至於該喝哪種型態的牛奶最健康？食藥署表示，其實鮮奶、保久乳、奶粉差異不大，有些長輩不喜歡喝冰冷的鮮奶，可以喝奶粉或保久乳，只要選擇適合自已的食品 ，看清楚標示、妥善存放，即可確保飲用安全。

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關鍵字： 闢謠健康 鮮乳 保久乳 殺菌溫度 食藥署
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