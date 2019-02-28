精神症狀和網路成癮有關！3大風險群注意「單身狗中槍了」

▲研究發現，電玩遊戲成癮者憂鬱傾向較高。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙于婷／台北報導

精神症狀和網路成癮有關？根據一篇2016年3月發表於《成癮行為心理學》期刊的研究指出，潛在的精神疾病症狀和社群網絡、電玩遊戲成癮有關。醫師指出，該研究發現，社群網絡和電玩遊戲成癮者有不同特徵，社群網絡成癮者焦慮程度較高，電玩遊戲成癮者則是憂鬱傾向較高，其中「憂鬱、單身、年紀輕」也較易成為網路成癮者。

該研究為一項大型的橫斷面研究，研究者使用卑爾根社交媒體成癮量表、遊戲成癮量表、成人注意力不足過動症自填量表、強迫症量表修訂版及醫院焦慮憂鬱量表進行分析，在2014年3月至5月間，透過挪威五種全國性網路報紙專題文章設置連結，共有23,533人完成調查，其中參與者女性佔65%，男性佔35%，年齡範圍從16至88歲，平均年齡為35.8歲。

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研究結果發現，單身、女性、年齡較輕、注意力不足過動症、強迫症、焦慮症和憂鬱程度較低者，和「社群網路媒體」的成癮有正相關，而男性、單身、年齡較輕、注意力不足過動症、強迫症、憂鬱程度較高者，則和「電玩遊戲」的成癮呈現正相關。

研究者表示，調查結果顯示有精神疾病症狀，如注意力不足過動症、強迫症、焦慮症和憂鬱症特徵的青少年和年輕成人可能可以列入預防網路成癮的目標。

▲研究顯示，憂鬱、單身、年紀輕的人較易成為網路成癮者。（圖／達志示意圖）

台北市立聯合醫院中興院區精神科醫師詹佳真表示，研究顯示「社群網絡」和「電玩遊戲」成癮者有不同的特徵，其中社群網絡成癮者焦慮程度較高，害怕與人面對面交談，但仍期待與人互動並且建立關係；電玩遊戲成癮者的憂鬱傾向較高，可能藉由電玩遊戲逃避人群，從中尋找自我價值和成就感。

詹佳真說，社群網絡或遊戲成癮者，常合併有精神方面的疾病，代表科技產品使用上癮者也試圖自我治療。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則表示，研究顯示，潛在精神疾病症狀和社群網絡、電玩遊戲的成癮有關，其中憂鬱、單身、年紀輕的人較易成為網路成癮者。

葉雅馨提醒，網路成癮有三項覺察指標，網路使用時間過長（幾乎佔據孩子醒著的所有時間）、作息明顯改變（睡眠減少甚至略過吃飯時間）、表現出極端情緒（如果不使用就會產生不安、焦慮甚至憤怒），當發現孩子出現這些行為，甚至已經無法控制，一定要盡快帶孩子尋求專業協助。

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