國人免費健檢擴大　醫列「7類癌症篩檢」別輕忽

▲衛福部國健署擴大肺癌篩檢資格。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據國家發展委員會的數據，2025年台灣65歲以上人口比例將突破20%，正式進入「超高齡社會」，屆時每5人中，就有1人是老年人口。醫師指出，定期健康檢查和癌症篩檢是健康老化中相當重要的一環，尤其癌症更是國人十大死因之首，衛福部和地方主管機關也推動癌症篩檢政策，擴大免費健康檢查和7癌篩檢。

台北市立聯合醫院中興院區家庭醫學科醫師劉力幗指出，老年人口快速增加，帶來的不僅是醫療需求，也增加家庭照護需求，台灣目前約有四成高齡者患有至少一種慢性病，癌症更是國人十大死因之首，而為了因應高齡社會，協助長者維護健康的生活，衛福部及北市衛生局於今年推出一系列新的政策，特別是在以下7大癌症篩檢方面。

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一、 肺癌篩檢：具有以下任一情形民眾可接受每兩年一次低劑量胸部電腦斷層檢查。

1. 具肺癌家族史：45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

2. 重度吸菸者：50至74歲吸菸史達20包-年以上（菸齡x每天包數>20），仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。

二、 乳癌篩檢：針對年齡範圍擴大至40至74歲女性，每兩年可接受一次乳房X光攝影檢查，以期早期發現乳癌。

三、 子宮頸癌篩檢：年齡篩檢資格調整為25歲以上女性，每三年可接受一次子宮頸抹片檢查。此外，針對35歲、45歲、及65歲的女性增加HPV人類乳突病毒檢測服務，以預防及早期發現相關癌症。

四、 大腸癌篩檢：針對45至74歲，以及40至44歲具有家族史者，每兩年可接受一次糞便潛血檢查，及早發現潛在問題。

五、 口腔癌篩檢：針對30歲以上嚼檳榔或已戒檳榔或吸菸民眾、18至未滿30歲嚼檳榔或已戒檳榔的原住民，每兩年一次口腔黏膜檢查。

六、 肝癌篩檢：針對45至79歲民眾，終身1次B型、C型肝炎篩檢服務。而B型、C型肝炎是肝癌的重大風險因子，故篩檢與治療B型、C型肝炎即是降低未來罹患肝癌的可能性。

七、 胃癌篩檢：45至74歲民眾，可接受終身一次幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢，預計於2025年2月中旬開始進行試辦。

