害你越來越累「3習慣」！醫：喝太多咖啡了

▲生活中一直覺得疲累，可能是3個壞習慣所造成。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

工作壓力大到讓你喘不過氣，動不動就覺得好累？扶原中醫診所中醫師陳櫂瑔指出，老是覺得累，恐是日常生活中「3個壞習慣」所導致，像是賴床太久、飲用過多咖啡，以及攝取生冷食物，都可能讓你越來越累。想要改善一直覺得累的窘境，與其拚命補眠、喝咖啡，他認為調整作息，或許更有幫助。

總是覺得累？陳櫂瑔中醫師在粉專點名「3個習慣」是元凶：

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1.賴床太久反而更累

很多人以為前一天晚睡，隔天多補眠就能恢復精神與元氣。但中醫認為，睡太久會使氣血運行變慢，反而讓精神變得更差。正確解法為，在早上睡醒後，先起來活動10分鐘，有助於身體慢慢甦醒。

2.喝太多咖啡假裝有精神

咖啡雖能短暫提神，但它只是讓交感神經興奮，並不是真正補充氣血，反而使身體「假裝有精神」，等到咖啡因退去後，就會變得更累、更容易依賴咖啡。中醫師建議，可以改喝枸杞紅棗茶、黃耆茶以補氣養血，比咖啡更能真正恢復精神。

3.吃太多生冷食物脾胃漸虛

不少女生喜歡喝冰奶茶、吃沙拉。然而，中醫認為，脾胃是人體的發電機，脾胃一旦變虛、氣血自然不足。所以要盡量少吃冰的，平時可飲用溫熱的薑棗茶來健脾暖胃。





▲運動前喝咖啡能提高耐力、減少疲勞感。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

一起床先來杯咖啡，小心可能喝錯了。內分泌新陳代謝專科、肥胖症專科醫師蔡明劼曾在粉專分享自己喝咖啡的「3個小秘訣」，包括不要起床就喝、選在運動前喝，以及每天別喝超過5杯。他表示，不少人習慣一起床就喝咖啡，事實上早晨正是體內皮質醇（壓力荷爾蒙）最高之時，其有助於清醒、提振精神，「太早喝咖啡，過沒幾個小時效果減弱了，你反而感覺更疲憊。」

因此蔡明劼透露他都選在早上10點、甚至是午餐後才喝咖啡，能使他良好狀況延續到下班。但他不建議拖到下午或晚上才喝，因為咖啡代謝的時間約需8小時，太晚喝恐影響睡眠品質。

蔡明劼接著說，咖啡因是種天然的興奮劑，有諸多研究顯示，於運動前30分鐘至1小時內飲用咖啡，可提高耐力和力量、減少疲勞感，甚至有些國家把咖啡當作禁藥，規定不可在比賽中使用。而他自己不管是平常健身訓練或參加健力比賽、跑10公里以上路跑，必定會補充咖啡，以追求更好的表現。