方大同爆肺病逝！醫曝「氣胸復發率50%」　1習慣風險增22倍　

▲金曲歌手方大同病逝，享年41歲。（圖／翻攝微博／荔枝新聞）

記者趙于婷／台北報導

金曲歌手方大同病逝，享年41歲，生前曾因反覆氣胸多次住院治療。對此，醫師指出，「瘦高型體型、吸菸者、頻繁劇烈運動或胸腔壓力變化、曾經發生過氣胸」都是高危險群，尤其氣胸一旦發生，未來復發的機率高達30～50%，而吸菸者發生氣胸的機率高22倍。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書「基因醫師張家銘」說明，有些患者只是伸個懶腰，結果胸口突然像被刺了一下，然後吸不到氣。這種突發性的狀況，並不是單純的拉傷或肌肉痙攣，而是原發性自發性氣胸（PSP）的典型表現，這種「爆胸」事件，往往讓患者措手不及，但其實它並非完全沒有預兆，而是與基因、體質與生活習慣息息相關。

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張家銘說，為什麼有些人能進行高強度運動，肺部完全沒事，而有些人只是深呼吸或輕微咳嗽，就可能導致氣胸，因此基因可能才是關鍵，研究發現，「FLCN基因」突變與氣胸的發生密切相關，FLCN基因異常加上高瘦男容易發生「自發性氣胸」。

該基因影響肺部結構，使肺泡壁較脆弱，容易形成小氣泡（blebs）或肺大疱（bullae）。當這些氣泡破裂時，空氣就會直接滲入胸腔，壓迫肺部，引發氣胸。這類基因變異往往具有遺傳性，因此如果家族成員中有人曾經發生氣胸，風險也可能較高。除了基因之外，以下5大高風險族群也要特別留意。

1.瘦高型體型：身高較高、體脂較低的人，肺尖部承受的壓力較大，容易形成肺泡。

2.吸菸者：吸菸會破壞肺泡彈性，使肺部更容易產生脆弱的氣泡，風險比非吸菸者高達22倍。

3.頻繁劇烈運動或胸腔壓力變化：舉重、深潛、高空跳傘、長時間高壓環境工作，可能會促使肺泡破裂。

4.曾經發生過氣胸：氣胸一旦發生，未來復發的機率高達30～50%。