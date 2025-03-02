41歲方大同病逝！醫曝年輕人「反覆氣胸」5原因　1習慣風險增20倍

▲金曲歌手方大同病逝，享年41歲。（圖／翻攝自臉書）

記者趙于婷／台北報導

金曲歌手方大同病逝，享年41歲，生前曾因氣胸（爆肺）多次住院治療，醫師指出，20～40歲的年輕人反覆發生氣胸常見原因包括「原發性自發性氣胸、次發性自發性氣胸、遺傳與結締組織疾病、自體免疫與發炎性疾病、外傷與特殊因素」，其中若有吸菸者，氣胸風險增加20倍。

醫師黃軒在臉書指出，原發性自發性氣胸常見於瘦高的年輕男性，尤其是20-30歲之間，首次氣胸後 1-5 年內復發率約 30-50%，若發生兩次以上，復發機率更高，誘發因素包括吸菸、高壓環境（如潛水、飛行）、劇烈運動或咳嗽。

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次發性自發性氣胸與已有的肺部疾病相關，在年輕人中，最常見的次發性氣胸原因包括肺大疱病，常見於吸菸者或有基因因素者（如家族史）和淋巴管肌瘤病，主要影響育齡期女性（20～40 歲），肺部會出現囊狀病變，導致反覆性氣胸。

而遺傳與結締組織疾病主要是一些肺部罕見結締組織，使肺泡壁更容易破裂，可能疾病包括Birt-Hogg-Dubé 症候群（BHD）、馬凡氏症候群、Ehlers-Danlos症候群；另自體免疫與發炎性疾病如全身性硬化症、紅斑性狼瘡、類風濕關節炎；外傷與特殊因素則和劇烈運動或咳嗽、吸菸、飛行與潛水有關，而吸菸也導致氣胸風險增20倍。

黃軒提醒，若要降低復發風險，針對已發生兩次以上氣胸，建議做高解析度CT評估是否有肺部囊泡或結構異常，手術治療可考慮胸腔鏡肺大疱切除術（VATS） 或 胸膜固定術（pleurodesis），另外也要避免高風險活動，如吸菸、劇烈運動、深潛或高空飛行。