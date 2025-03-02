下腹不明原因疼痛！醫示警「子宮頸癌」4大症狀：早期不明顯

▲醫師提醒，陰道異常出血是子宮頸癌症狀之一，一定要特別留意。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

子宮頸癌是女性常見癌症，發生原因和人類乳突病毒（HPV）感染有關。醫師指出，子宮頸癌早期通常沒有明顯症狀，但隨著病情進展，可能出現「異常陰道出血」、「骨盆區或下腹部不明原因疼痛」、「白帶呈現異常顏色或有異味」和「性交疼痛」。

台北市立聯合醫院中興院區婦產科主任林季瑤說明，子宮頸癌以HPV感染為最常見的性傳播病毒，約70-80%的女性在某一時期會感染HPV，雖然大多數感染會在兩年內自行清除，但部分高危型HPV（如HPV16和18型）可能引發子宮頸癌，另外，有多重性伴侶的女性或是免疫系統弱化者，感染HPV的機會較高，進而增加罹患子宮頸癌的風險。

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大部分患者在早期並不會出現明顯症狀，因此早期篩檢對於預防和治療至關重要。台灣自114年1月1日起擴大癌症篩檢，增列25～29歲女性每3年1次子宮頸抹片檢查，30歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查，35歲、45歲、55歲女性當年度1次人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

林季瑤說，子宮頸癌早期通常沒有明顯症狀，不過隨著病情進展，可能會出現異常陰道出血（例如月經期間外的出血，或是性行為後出血）；骨盆區或下腹部不明原因的疼痛；白帶呈現異常顏色或帶有異味；性交疼痛。至於該如何預防子宮頸癌？林季瑤提出以下5點建議。

1.接種HPV疫苗：HPV疫苗是預防高危型HPV感染的有效手段，尤其對青少年或尚未開始性行為的女性來說，可以顯著降低未來患子宮頸癌的風險，疫苗對男性也有一定的保護作用，可預防HPV相關的其他癌症。

2.定期進行子宮頸抹片檢查：子宮頸抹片檢查能夠檢測子宮頸的異常細胞變化，及早發現可能轉變為癌症的病變，一般建議18歲以上、或開始有性生活的女性每年進行一次抹片檢查，且建議25歲以上的女性每3年進行一次檢查。

3.安全性行為：使用避孕套可以減少HPV感染的風險，儘管避孕套無法完全避免HPV傳播，但它仍然是一種有效的防護措施。

4.避免吸煙：吸煙會削弱免疫系統的功能，增加感染HPV的風險，並加速病變過程。

5.健康飲食和良好生活習慣：多吃蔬菜水果，維持良好的體重，避免過度壓力，增強免疫系統的健康。

