菸商稱合法添加物！醫再揭「電子煙」危害：不代表可吸入肺部

▲電子煙載具中的金屬、塑料在高溫影響下可能釋出重金屬與塑化劑，對肺部健康會造成更大風險。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

日前有一名16歲少女因出現持續發燒、咳嗽不止等症狀，在急診被診斷出「大白肺」，研判和吸電子煙有關。醫師指出，菸商宣傳電子煙內含的丙二醇、丁二酮、甘油與香精都是合法的食品添加物，但這不代表可以吸入肺部，過去美國就曾通報兩千多例電子煙相關肺傷害，其中68人因此死亡，最年輕的僅15歲。

羅東聖母醫院副院長賴志冠醫師指出，電子煙內含的丙二醇、丁二酮、甘油與香精或許可以供人吃下肚，但絕不是如電子煙商所宣傳可以安心吸入肺部，因為煙油加熱200度再吸入後，吸入的不是蒸氣，而是會引起發炎的各種有害物質。

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賴志冠進一步說明，丙二醇、丁二酮、甘油、香精皆可見於食品與化妝品，丙二醇與甘油可作為溶劑、賦形劑與保濕劑，丁二酮賦予食品奶油風味，香精則用於增強食品風味或掩蓋異味，雖然這些合法的添加物可供食用或塗抹於皮膚，但並不適合「吸入肺部」，因為肺臟肺泡負責氣體交換，其構造與功能與胃腸道或皮膚完全不同。

另外，有行銷電子煙人士聲稱「有氣喘藥物也含丙二醇，為何不禁？」對此，台大醫院家醫部郭斐然醫師澄清，少部分吸入型氣喘藥含丙二醇，霧化吸入劑或口服液可能含有極低含量的丙二醇，但這與電子煙的使用方式、劑量和溫度截然不同。

郭斐然進一步指出，電子煙的主要溶劑是丙二醇與甘油，使用者一天可能吸入數百口，攝取的總量遠高於藥品，且藥品的安全性必須通過嚴謹的人體試驗，才能核准上市，新型菸品缺乏科學證據，菸商卻大力宣傳「不燃燒、比較安全」，但電子煙經高溫霧化，會產生熱解化學反應，與氣喘藥的常溫使用完全不同，且載具中的金屬、塑料在高溫影響下還可能釋出重金屬與塑化劑，對肺部健康會造成更大風險。

而根據全球首份電子煙長期影響研究顯示，長期使用電子煙可能增加心臟病、中風、失智和細胞損傷的風險。該研究指出，電子煙中的丙二醇、植物甘油與碳基化合物可能引發發炎反應與細胞損傷。

過去美國曾發生「爆米花肺」事件，早期爆米花工廠在製造過程中使用丁二酮增強奶香味，結果工廠工人因長期吸入丁二酮氣體而罹患「阻塞性肺炎」，導致肺部受損，這證明即使是合法的食品添加物，一旦被加熱並吸入，仍可能對人體造成嚴重傷害。

值得注意的是，美國也曾爆電子煙相關肺傷害，通報2807例住院。馬偕醫院台北社區醫學中心主任黃偉新醫師指出，2019年中美國疾病管制與預防中心（CDC）開始通報「電子煙相關肺傷害（EVALI）」，在短短半年內，住院病例高達2807人，最小患者僅13歲，其中68人因此死亡，最年輕的僅15歲。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，台灣全面禁止電子煙即將屆滿2年，但網路社群的電子煙廣告與販賣行為仍然猖獗，許多年輕人甚至誤信「電子煙吸的是維他命、果汁、糖漿」，導致年輕人輕易使用，甚至淪為違法販賣者，此外，電子煙還成為吸食毒品（如K他命、大麻、依托咪酯）的載具，讓年輕世代面臨更嚴重的成癮風險。

黃偉新提醒，勿再相信行銷電子煙人士的誤導，無論是美國證實的「短期恐引發的電子煙相關肺傷害」或英國研究的「長期恐導致的心臟病、中風與失智」都是吸食電子煙的相關風險。