連假開工昏昏欲睡！醫曝「4體質」易有收假症候群

▲醫師提醒，春暖花開讓人容易產生「春睏」，可能出現「收假症候群」。（示意圖／達志影像）

文／食力

今年難得遇到春節年假10天加上疫情管制鬆綁，接連著228連假以及後續的清明和勞動節連假，大部分人都重回疫情前的聚餐、旅遊等外出活動。但連續多日的聚餐應酬或旅遊難免造成身體負荷，當開工重返崗位則精神疲憊，身體倦怠而提不起勁，連假結束卻沒辦法將放假時的心情或作息順利轉換回工作或學習的狀態嗎？

想到要工作或上學便感到身體無力、頭暈目眩、噁心想吐等生理不適。小心！這有可能是所謂的「收假症候群」找上門，想擺脫這種類似憂鬱的情緒，不妨從飲食、生活與中藥食補來擺脫「收假症候群」吧！

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你知道自己什麼體質嗎？哪種體質比較容易有「收假症候群」

除了工作特性之外，如果您有下列體質，不妨多注意是否有收假症候群：

1、肝火型：平常容易性情急躁、動怒，兼有目斥、頭痛、煩躁不安、口乾口苦的。

2、氣滯型：常常情緒不寧，伴有胸口悶、月經不調，容易嘆息。

3、血瘀型：以身體化（自覺身體多處疼痛）為主要表現，兼有咽喉不適、胸脅脹悶，痰多咳嗽。

4、腎虛型：以失眠為主要表現，兼有健忘、月經不調、陽痿、腰背酸痛的現象。

所謂「體質」是指每個人受先天遺傳以及後天環境（飲食、起居作息、運動習慣、服藥形式）所交互影響，而產生具有「寒、熱、虛、實」四種特性的身體特質。

1、寒性體質：如果你常常感覺到面色較蒼白、嘴巴不容易乾、怕冷且喜歡喝熱水、四肢容易冰冷、婦女多有白帶、月經常遲來且多有血塊、小便多而且顏色淡、脈象多遲緊。那你是屬於寒性體質 。

2、熱性體質：如果你常常感覺到面色黃赤、嘴巴容易乾且喜歡喝水、四肢溫熱、婦女月經常提早來、小便少且顏色深黃、脈象浮數，那你是屬於熱性體質。

3、虛性體質：如果你常常感覺到聲音不宏亮、不喜歡說話、說話的尾音低糜且常常聽不到、每次生病都會拖上一陣子、手心腳心常常呈現微熱、甚至午後自覺臉上有一陣陣烘熱感、脈象無力，那你是屬於虛性體質。

4、實性體質：如果你常常感覺到聲音宏亮、喜歡說話、說話尾音中氣十足、精神飽滿甚至興奮、常常自覺悶熱、天冷不喜歡穿過多衣服、脈象有力。那你是屬於實性體質。

什麼運動能讓開工後的生活更快步入正軌？

阿利博士也建議多做這些事來幫助擺脫收假症候群這種帶點憂鬱的情緒：

1、做點熱愛的小事：例如喜歡種種花或者打打電動。

2、每天運動15分鐘也好：要活就要動，到健身房鍛鍊、在家做瑜珈，或到熟悉的公園快走、跑步，只要運動，就能激發身體釋放腦內啡（endorphin），這能幫助擊退憂鬱。

3、冥想一下：放空、打坐一下、想一下、靜一下。

4、腹式呼吸、每天15分鐘：阿利博士在Podcast《博士療聊天第55集》教過如何腹式呼吸，腹式呼吸可以調節自主神經系統，有助於放鬆壓力。

春季調養重點在「養肝」

中醫認為「脾為後天之本、腎為先天之本」而脾胃受害則易使腎氣耗損，年節的大魚大肉造成脾胃負荷，容易出現胃腸悶脹不適或便祕，甚至胃潰瘍或十二指腸潰瘍或痔瘡等舊疾復發。旅遊時外食又3餐不正常，兼之早起晚睡甚至熬夜則耗傷腎氣，出現精神不濟疲倦、注意力不集中等問題，所以中醫養身的重點在於：「顧護脾腎」。

一、進入春季要養肝

以中醫五行五臟五色來看，肝主「春」、「青色」 ， 「春三月，此為發陳生長。天地俱生，萬物以榮，夜臥早起，…，此春氣之應，養生之道也；逆之則傷肝，….」，且「肝主疏泄，肝喜條達而惡抑鬱」，故養肝最重要的是保持情緒平和，少發怒或煩躁，多食綠色食材，好好養護肝，則身體健康。

二、選對食材很重要

春天飲食宜清淡、少吃油膩、少生冷、少辛辣，因「肝苦急，急食甘以缓之」，故可食用甘甜味及少量的酸味食材。 食材上選取春天當季綠色食材，如菠菜、芹菜、碗豆、萵苣、油菜、花棷菜、洋蔥、韭菜、蔥等；亦可選取雞、鴨、魚、牛奶、蛋、豆漿、蜂蜜、紅豆、橘子、蘋果、核桃等；藥膳材料則有粉光蔘或花旗蔘、枸杞、首鳥、黃耆、菊花、山藥、薄荷、香蜂草等。

三、食補來養生

收假後容易疲倦、有一個很大原因是因為新冠確診後、肌肉力量減少所導致，如何用食物來增加肌肉力量？有3個重點：

1、3餐均衡攝取優質蛋白質：建議每天蛋白質攝取量，最好達到每公斤體重1公克，若是有在運動的朋友，蛋白質攝取量要再高一點。盡量不要一次性的進補，建議每天攝取足夠的優質蛋白，並將蛋白質平均分配於3餐中攝取，增肌效果最佳。

2、多補充白胺酸：由於身體無法自行合成白胺酸，必須由食物中攝取，白胺酸是刺激肌肉生成效果最強的支鏈胺基酸，例如：海鮮、魚、雞、牛、起司等。但若是有痛風病史的患者，海鮮湯、高湯或補湯則不宜過量，以免痛風發作。

3、留意維生素D的攝取：日常飲食可選擇鮭魚、鯡魚及鯖魚當做主菜，必要時可額外補充維生素D，維生素D是維持肌肉骨骼健康的關鍵營養素，同時具有抗發炎作用，可以協同白胺酸及胰島素刺激肌肉的合成。平日也需要適量的曬太陽。

四、花草茶來養生

搭配適合的茶飲：若要減少油膩食物造成腸胃負擔可以選用決明子、陳皮、山楂、薰衣草等或者薰衣草香茶，若要和緩情緒放鬆心情可以選用茉莉花、洋甘菊、百合等或者茉莉氣巡茶，養生茶也慢慢成為養生的主流方式之一，這次阿利博士在東京發表台灣醫生養生茶，原本預計只有30名參加，結果超過70名滿席，之所以大受歡迎的原因大概有幾個：

1、養生茶、終於沒有中藥味道

2、好喝又同時能養生

3、醫生與得獎的加持，所以各位如果要喝養生茶、不用擔心會有中藥苦味了。

五、藥補來養生

藥補、阿利博士最推薦「四神湯」，因為四神湯可補脾胃又可補氣血，四神湯原本是乾隆下江南時水土不服、上吐下瀉，當時治好乾隆的藥方，「四臣子」中藥藥材：蓮子、淮山、芡實、茯苓，等量比例1:1:1:1，加上豬肚熬煮（傳統以形補形的概念），中醫認為有利濕、健脾胃、顧腎補肺、養心安神、增強免疫力的功效，原本叫做四臣湯，因為「臣」跟「神」的台語發音是一樣的，所以慢慢變成四神湯了。

四神湯的正規料理：需準備的食材有，芡實、蓮子、淮山（山藥）和茯苓，四者均量，豬小腸和米酒適量。 做法是先將豬小腸處理乾淨，整條川燙後不要剪開備用；在將芡實、蓮子、淮山（山藥）及茯苓用水洗淨後，加水浸泡20分鐘，然後把主食材放入鍋中，加入適量的水，用大火煮滾後，撈掉浮沫後改為小火，煮至豬小腸熟爛，再放入當歸煮出香味即完成，在食用前，再將豬小腸剪成一小段、一小段，再滴幾點米酒提香即可。

作法：

1、薏仁、芡實、蓮子先浸泡約半小時。

2、豬肉片燙熟備用。

3、將茯苓、芡實、山藥、薏仁、蓮子放入水中，加米酒燉煮 1 個小時。

4、起鍋前10 分鐘放進瘦肉再滾過、加適量的鹽調味。

5、食用之前，如果有當歸米酒（一片當歸泡150cc 米酒），淋上一些風味更佳。

素食者春天要如何補？

現代吃素的人口越來越多，阿利博士建議春天進補時可多攝取豆腐、毛豆、鷹嘴豆等富含蛋白質的豆類食物，加強蛋白質補充。中草藥、則建議是多以四物湯、八珍湯、十全大補湯為主、加上木耳、豆腐、黑豆等平補食材，可以幫助補氣活血，是素食者不錯的進補選擇。如果有長期便祕、口乾舌燥等容易上火體質的人，補湯中藥方則建議改採沙參、玉竹、麥門冬等性比較甘涼的藥膳來取代。

2023年已經開始！新年新氣象，熬過了近３年的疫情煩悶感，世界終於開始恢復交流，阿利博士也是近3年第一次出國，這次日本演講也把台灣醫生的養生茶、登陸日本，從日本觀眾的反應，知道大眾重視預防甚於治療，像這次的收假症候群、未來的一年、也常常因為調整上班而有放長假的機會，建議大家、多從食療、花草茶、運動或者生活習慣，來預防收假症候群的發生。新的一年、阿利博士也在此祝大家身體健康、平平安安、萬事如意。

你應該要知道的食事

春暖花開讓人容易產生「春睏」，又加上常常覺得連假後上班上課覺得生理不適嗎？這有可能就是所謂的「收假症候群」。一起看看怎麼從飲食、生活與中藥食補來擺脫令人憂鬱的「收假症候群」，並且掌握春季養生的重點吧！

本文由食力food NEXT【春暖花開、放假連連讓你開工昏昏欲睡？中醫師教你如何把握春季養生好時節！】授權提供

