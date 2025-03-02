要禿頭了「5大前兆」快自測！　醫示警

▲你是否常覺得頭髮狂掉，擔心自己要禿頭了？（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文／常春月刊

感覺自己頭髮越來越稀疏，頭皮變得油膩甚至常常發癢，你是不是也在擔心這是禿頭的前兆呢？

禿頭有5前兆 頭髮變細、頭皮出油都要留意

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生髮診所柯博桓院長提醒，髮量減少的原因多種多樣，及早發現、及早治療是關鍵！同時也分享禿頭的常見前兆有哪些，幫助你提前察覺並對症下藥：

1、髮量逐漸稀疏：禿頭最明顯的特徵就是髮量逐漸變少，特別是從頭頂髮旋處開始變得稀疏，頭皮變得明顯可見。如果發現頭髮明顯比以前少，應提高警覺。

2、髮際線逐漸後退：男性常出現髮際線後退，形成M型禿的情況，而女性則可能在前額邊緣的髮量減少。髮際線的明顯改變通常是雄性禿的早期徵兆之一。

▼頭頂髮量稀疏、髮際線後退，都是禿頭前兆。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

3、掉髮量突然增加：原則上，每人每天掉髮50～100根都屬於正常現象，但如果突然掉髮量明顯增加，梳頭或洗頭時能看到大量頭髮脫落，可能是毛囊進入休止期或受外在因素影響，需要注意觀察。

4、頭髮變細且易斷裂：毛囊萎縮會導致頭髮越來越細，髮質脆弱易斷，特別是在分區梳頭時會感覺髮尾更稀疏、厚度不如從前。這種變化通常是毛囊健康惡化的訊號。

5、頭皮常紅腫出油：過多的皮脂分泌會影響毛囊健康，導致發炎反應，甚至進一步加重脫髮問題。如果頭皮經常感到油膩、紅腫或發癢，應及時調整頭皮護理方式並諮詢專業醫師。

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