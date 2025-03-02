月經4個月沒來！嫩妹肚痛　醫挖出一坨肉「胎停死在裡面」

▲妹子月經沒來、突然腹痛，醫師開刀取出死胎。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

生理期來與不來、量多量少都牽動著女生們的心情起伏。一名嫩妹經期總是不準時，某天肚子突然爆發劇痛求診，醫師以超音波一掃，發現一顆圓圓的「腫瘤」，隨即安排手術將其取出，但送病理化驗得到的結果竟是「妊娠組織」。醫師當下往前推算，訝異她月經遲到4個月都不知自己是懷孕了，「胎停了死在裡面」慢慢萎縮，才會呈現腫瘤的樣子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師原以為女子的疼痛是肌瘤所引起，沒想到肚內是萎縮的胎兒。（示意圖／記者李佳蓉攝）

婦產科醫師賴廷榮在《醫師好辣》節目中分享，該名妹妹月經不準時，時常數個月沒來都覺得很正常。某天她肚子暴痛求診，一掃超音波看到子宮裡有顆鈣化的腫瘤，推測「這個痛應該就是這腫瘤引起」，隨即安排手術取出。但詭異的是，仔細一看腫瘤的質地，顛覆以往的認知，「因為鈣化的腫瘤常見的都是肌瘤，它感覺不太像」，開始擔心是否有惡性的可能性。

賴廷榮說，當時將女子的腫瘤切片送病理化驗，「結果報告超神奇，寫是一個『妊娠組織』，不是肌瘤。」醫師表示，回推患者的生理期至少也3、4個月沒來了，她都不知道自己懷孕「胎停了死在裡面」，並慢慢地萎縮掉、最後看不出外觀，從超音波一掃才會呈現「一顆腫瘤」的模樣。