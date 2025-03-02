小便異常6警訊！尿色變淺「恐是腎壞了」　醫勸別拖

▲尿液顏色能反映出泌尿系統問題。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／常春月刊

小便異常可能是什麼原因？哪些狀況趕快看醫生？醫師提醒，無論如何，如果你覺得尿尿的時候不舒服，或是發現尿尿有異常狀況，請務必盡快就醫尋求幫忙！

1、顏色異常：泌尿科體系三重院區高銘鴻院長指出，喝水過多或過於頻繁排尿，都可能導致尿液過於稀薄。適當減少飲水量即可改善，但如果你覺得你好像沒有喝多少水，還是一直尿液都很稀薄，就要檢查腎功能。

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．深黃色或橙色尿液，常見於脫水或服用維生素B群後，但若伴隨疲憊或皮膚變黃，可能是肝臟問題的警訊。

．尿液帶血可能是尿路感染、結石、腎臟損傷或腫瘤引起。這種情況務必立即就醫。

．茶色或深褐色的尿液，則常見於脫水、橫紋肌溶解症或肝膽疾病，例如膽汁淤積。

．乳白色或混濁尿液，則可能由尿路感染，或大量磷酸鹽和尿酸結晶引起。若有疼痛或異味，可能需要治療。

2、頻尿、尿急或尿失禁：頻尿、尿急、尿痛都是泌尿道感染的常見症狀。女性因生理結構更容易罹患此病，會建議多喝水並及早就醫。另外，糖尿病導致的血糖過高，也會讓腎臟過度排尿。

膀胱過動症，或稱過敏性膀胱，則是一種膀胱神經功能異常，導致患者感到強烈且突然的排尿衝動。而男性若有頻尿或夜尿增多，可能與前列腺肥大有關，需泌尿科醫師進一步診治。

3、尿液氣味異常：這不是開玩笑，糖尿病未被控制時，尿液中可能帶有甜味，這是血糖過高的信號。另外，如果脫水或尿液長時間停留在膀胱，可能引發濃烈的尿騷味。如果尿尿有惡臭，通常與感染有關，例如膀胱炎或尿道炎。如果氣味伴隨尿液混濁或疼痛，建議盡快就醫。

▼當發覺尿味甜甜的，或有濃烈尿騷味、惡臭，請盡快就醫。（示意圖／記者許力方攝）

4、小便疼痛或灼熱感：尿路感染是最常見的原因之一，需服用抗生素治療。另外，像是腎結石或尿道結石，也會引發強烈疼痛，且可能有血尿；還有像是淋病或衣原體感染這類性病，也可能導致排尿時疼痛，並伴隨其他症狀。

5、尿量過多或過少：尿量過多的原因可能包括糖尿病、尿崩症或過量飲水。若尿液持續大量且頻繁，建議檢查血糖與腎功能。相對的尿量過少，通常由脫水、腎功能損傷或心臟功能不佳引起。如果每日排尿量少於400毫升，務必立即就醫。

6、血尿：像是尿路感染或結石，這類發炎或損傷可能導致血液滲入尿液；還有像是更嚴重的腎炎或腎癌，也可能導致血尿。過於劇烈運動，像是長跑運動員，有時可能出現一次性血尿。

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