方大同爆肺纏身！台大醫揭「氣胸死亡機率」：可能有其他疾病

▲金曲歌王方大同逝世，他過去在巔峰期生病隱退，「爆肺」數度住院。（圖／翻攝自微博）

記者洪巧藍／台北報導

金曲歌王方大同病逝，享年41歲，雖然經紀公司沒有說明方大同是何種疾病離開，但在15年前他曾因氣胸數度住院。台大胸腔名醫指出，「原發型自發性氣胸」好發於瘦高的年輕男性，主要症狀包含呼吸困難、胸痛，若出現時應該儘速就醫，經手術治療復發率可大幅降低。醫師分析也提到，氣胸不太會致命，可能還是有其他疾病影響。

經紀公司聲明指出，方大同以積極的態度，對抗疾病5年了，2月21日平靜而安詳地，離開了這個世界。除多年前因為氣胸數度住院治療，近年出入醫院更為頻繁，他的經紀人曾向媒體透露，這些年方大同因肺功能問題所擾。

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▲方大同曾談到新專輯的聲音跟過去不同，雖然疾病不是直接影響聲音，但影響了呼吸。（圖／翻攝自YouTube）

台大外科部主任、胸腔外科醫師陳晉興接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，年輕人發生的氣胸多為「原發型氣胸」，容易發生在瘦高男性，年齡大約在15歲到25歲間，這樣的氣胸發生高峰是15歲，到了30、40歲就不太會再復發。

陳晉興說，發生原因有一說是因為青春期男性生長速度過快，特別是身高突然抽高時，肺部頂端的血流較少，導致缺氧發炎，進而產生氣泡，當這些氣泡破裂時，就會導致氣胸。

至於年紀較大、40歲以上的氣胸患者則多是次發型氣胸，陳晉興提到，個案多為老菸槍、罹患慢性阻塞性肺病（COPD）、肺結核等；另還有一種類型為創傷型氣胸，因為肺部遭受撞擊如車禍、刀傷、刺傷等引起。

陳晉興說明，氣胸治療可透過放置胸腔引流管，若個案反覆發作則會執行手術，將肺部氣泡切除，再進行肋膜沾黏術使其固定，復發率可以降至4%以下。

陳晉興也分析，氣胸不太會致命，方大同的死亡可能是其他疾病原因。因人體肺部有兩側，即使一側發生氣胸，另一側仍可正常呼吸，兩側都發生氣胸的機率極低；另有一種嚴重氣胸是「張力性氣胸」，通常是發生在插管、使用呼吸器的病人，屬於外傷性氣胸，一般人自發性的氣胸不太會出現。