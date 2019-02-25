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就要聽男友說！最愛問「你愛我嗎？」4大星座女...覺得超煩？

點評:不瞞大家說，小編也超愛問～
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▲情侶,情侶裝,黑衣,夫妻,甜蜜,曖昧。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲在你身邊的，正是超愛問「你愛我嗎？」的女友嗎？（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

生活中心／綜合報導

情侶交往時，總是靠著說說甜言蜜語、有些親密小互動表達內心的愛意，但偏偏大多數的男網友們對於「我愛妳」這3個女生們最愛聽的字，總是害羞說出口，但越得不到的就越想得到，以至於許多女生們會照三餐逼問男友「你愛我嗎？」大陸占星網站《星座屋》統整最愛問這3個字的星座女生，也呼籲男友們千萬別覺得煩，因為她們想找找在你心目中的存在感。

1.雙魚座
浪漫雙魚最嚮往的愛情，就是「甜到爬螞蟻」的那種，喜歡你儂我儂放閃羨煞旁人，能夠靠著任何方式讓愛情永處熱戀狀態不退燒，但也因此雙魚女的熱情總需要得到對方的回應才得以放心。所以當另一半害羞不敢說出口時，只能靠著狂問「你愛我嗎？」讓自己心情好過一點。

2.金牛座
牛牛們一談戀愛就容易變得緊張、焦慮，一點芝麻綠豆大的事情都怕會影響小倆口的感情，也因此需要不斷刷存在感，每天都問男友一句「你愛我嗎？」才安心，但講著講著也成了她們的口頭禪，即便覺得肉麻卻也不願改。不擅長說甜言蜜語的牛牛，就是這一句話問不煩。

▲▼情侶,傾聽,聆聽（圖／取自Pakutaso）
▲只要告訴天蠍「你愛她」就足以讓她開心一整天。（示意圖／取自Pakutaso）

3.天蠍座
只要天蠍動了真情，她們就會變得神經質，控制慾極強的她們只要一天聽不到男友說「我愛妳」，就開始猜疑你是不是變心不愛她了？容易患得患失。在她們高冷外表下有顆悶騷的心，只要聽到這3個字就足以讓她們開心一整天，也因為想要在你身上找到被愛的感覺，所以會重複的告訴你她有多愛你。

4.巨蟹座
對心思細膩的巨蟹而言，「我愛妳」這3個字很甜蜜也很溫暖，也因此成為她們在兩性相處過程中最愛問的問題，明明知道答案，卻仍不放棄的逼問，就是想要聽你親口說「愛～」。巨蟹女認為，「我愛妳」等同愛情的養分，能讓小倆口的戀情更茁壯，再甜的情話都比不過這一句來得窩心。

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