心好累！分手後「7大星座＝鬧很難看」...牡羊狂打探前任消息



▲每個人面對分手都會有不同的處理方式，甚至還會有人選擇報復。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



國際中心／綜合報導

和愛人分手後，你會崩潰一場還是超級冷靜呢？每個人都擁有一套自己處理分手的方式，有些人可能需要一段時間才可以走出傷痛，但也有少部分人會選擇報復，並和前任伴侶撕破臉！對此，國外網站《Indiatimes》就公開分手後會天崩地裂、鬧很難看的7大星座，牡羊座會瘋狂打探關於前任的消息！

分手後天崩地裂、鬧很難看的7大星座：

1.天蠍座

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在感情中，天蠍座會成為又深情又誠實的伴侶，如果分手是兩方都同意的，那麼他們就可以和平地結束一切，他們會切斷所有能和對方聯絡的方法，分手分的乾淨也很灑脫。

但是，如果是因為另一半「欺騙」而分手，天蠍座就會成為可怕的前任。知道了另一半欺騙、劈腿，天蠍座就會開始悄悄收集證據來證明另一半做的所有醜事，並且進入「復仇模式」，最後一次爆發。

2.獅子座

當獅子座面對感情時，可能會表現的有點自私。假如伴侶決定要和獅子座分道揚鑣，他們一開始會很排斥，但是到了最後，他們又會表現出沮喪和垂頭喪氣的情緒；此外，獅子座也可能會開始對於前任有了「負面思考」，即使他們的思考都是錯的，他們也不會拉下臉，因為就連感情要結束了，他們還是想要贏、爭一口氣！



▲就連要分手了，獅子座也不會心平氣和，而且他們還會對前任伴侶抱持著負面情緒和看法。



3.牡羊座

牡羊座的忌妒心有時候會很強烈，他們可能會透過社群網站或是社交軟體追蹤前任伴侶，或試圖從共同好友中問出關於前任伴侶的消息。如果牡羊座看見前任伴侶過的很好、玩的很開心，他們就會變的超忌妒，而且還會讓自己的內心很不安寧。

4.巨蟹座

巨蟹座的個性很情緒化，當他們面對分手時，他們可能甚至不會指責或是傷害前任伴侶，但是他們很難處理自己的情緒。分手後的巨蟹座，很難馬上走出傷痛，他們會一直活在過去的回憶中，並且仔細分析過去所發生的所有錯事，他們會變的更加多愁善感，很難讓生活回到正常的軌道上。



▲分手後的巨蟹座會變的更多愁善感，會一直待在過去的回憶中，走不出來。



5.雙子座

雙子座往往都具有雙重個性，有時候會讓人難以猜測。當雙子座面對分手時，他們會表現自己一切都很好以及一點都不在乎的態度，但是實際上，他們可能會把自己鎖在房間裡偷偷哭泣，而且他們需要很長的一段時間才有辦法走出傷痛，他們甚至還會隱瞞心情，不讓任何人知道。

6.天秤座

分手後，讓天秤座難以繼續前進的一個主要特徵就是他們「優柔寡斷」的個性，而且不管造成分手的理由是什麼，他們往往都會感到很困惑。

在處理分手的過程中，天秤座會繼續糾纏前任伴侶，他們會一直想要得到心中所有疑惑的解答，結果到了最後，他們反而陷入無止盡的黑洞中，爬不出來，也難以從傷痛中走出來。



▲天秤座優柔寡斷的個性會害他們陷入無止盡的傷痛中，爬不出來。（圖／CFP）



7.處女座

處女座一直以來都被認為是完美主義者，只要他們進入一段感情，他們就會全力以赴，但是如果關係沒有達到他們預期中的結果，他們可能就會有非常激烈的反應，甚至還會變的自怨自艾、對自己苛刻。

更慘的是，假如前任伴侶還試圖聯絡處女座，他們可能就會為了過去所發生的一切大聲咆哮，並且會讓前任伴侶意識到「你和我分手就是一個天大的錯誤」。