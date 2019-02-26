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討厭你卻超假掰！「最表裡不一」星座Top3曝　OO最懂耍心機

點評:想不到小編男友是這種人...
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▲閨密，朋友，好姊妺，姊妹淘，同學，女女，女朋友。（圖／記者黃克翔攝）
▲在你身邊，也有個戴著面具在生活的假掰人嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

文／藍小月Luna

出來社會做事，我們就會發現身邊很多人都是戴著面具待人處事的，表面看起來永遠都像是個很友善的好人，但事實上可能一肚子壞水，只是裝得很好讓人看不出來。或者我們未能一眼就看穿對方真實性格，但從星座性格分析，選了3個「最表裡不一」的星座給大家參考一下：

第3名：金牛座
金牛座看上去是比較溫馴的性格，個性也隨和，不計較也不急功近利。可是實際上他們很愛斤斤計較，做每一件事都會想得很清楚，絕對不會讓自己吃虧的。他們都明白自己付出了多少，在適當的時候也會找機會爭取回來。

難過,安慰,姊妹,好朋友,閨蜜,失戀。（圖／記者李佳蓉攝）
▲雙魚座與人發生爭吵都會裝可憐，讓旁人直覺是他們被欺負了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

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第2名：雙魚座
楚楚可憐的雙魚座，永遠給人弱者的感覺，時常獲得別人的幫助。但事實上他們都懂耍心機，在跟別人發生爭吵的時候，往往都會扮可憐，從而得到旁人的支持，或者讓人直接覺得是他們被欺負了。

第1名：雙子座
表面大方，很容易交朋友的雙子，實際上心胸沒有你們想得那麼廣闊。因為他們不想跟朋友撕破臉，就算他們內心是討厭這個人，表面上還是會跟對方友好，不過若對方一旦有事想請雙子幫忙，他們一定不會出手相助。

本文作者：藍小月Luna，現專注占星諮詢及催眠治療，熱愛西洋占星占卜，也愛研習身心靈療癒課題。透過星盤分折幫助客人了解自己，解開心結，療癒他人同時也是療癒自己。深信星星會為我們引路，活出真我。

本文經授權轉自：藍小月～LUNA占星

最瘋遊戲懲罰！仙人掌投擲直接痛到趴地 Crazy Man 瘋男

關鍵字： 心靈 表裡不一 星座 運勢 占卜 藍小月Luna
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