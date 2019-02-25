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臉好油＝慾望強！渣男專屬「7好色面相」曝光　妳都遇到哪種？

點評:眼睛要睜大啊！！！
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滑手機,兩性,單身,魯蛇。（圖／記者李佳蓉攝）
▲女孩們，妳也是「渣男吸塵器」總是遇到爛人嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

從學生時期一直到踏入職場，女孩們都在尋找一個值得依靠一輩子的那個對的人，但總是事與願違，因為好男人沒遇到，渣男、爛桃花倒是如排山倒海而來屢試不爽，開始懷疑是自己挑男人的眼光有問題嗎？港媒《Cosmopolitan》為廣大女性同胞分析出7種「渣男面相」，正所謂相由心生，下次搞曖昧、約會時請睜大眼睛瞧瞧。

1.臉型修長
擁有這種面相特徵的男生，心機很重，善於操控異性的心理，讓女生心甘情願為他掏錢買單，且會讓異性接二連三的主動靠近，交往後頻頻偷吃、劈腿。

2.眼皮多層
眼皮多於3層，甚至4層的男生，給人一種用情不專的感覺，尤其在婚後特別容易背叛另一半，三天兩頭搞婚外情。

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3.雙眼水潤
男生若擁有一雙水汪汪眼睛，眼神閃閃動人，說明桃花運很重，他們天生個性隨和，總是喜歡順著人，「博愛」的性格對所有女生都超體貼，一不小心就讓人誤會而墜入愛河。如果遇到主動投懷送抱或是真心告白的異性，也大多不會拒絕。

▲避開這7個小睡時間 免得越睡越累。（圖／取自Librestock）
▲睫毛濃密的男生異性緣很好，但也要小心婚後偷吃。（示意圖／取自Librestock）

4.睫毛濃密
男生如果擁有濃密又修長，像是女生的睫毛，一輩子的異性緣都會很好，且同時慾望無窮，因為管不住自己的下半身，婚後也常常偷吃。

5.臉泛油光
這種男生通常代表慾望太強，容易產生亢奮的情緒，性致一來就容易做出對不起另一半的事情。

6.鼻子太大
男人的鼻子除了象徵財運和事業運外，同時也反映他對性事的需求。一般鼻大又有肉的男生，有權又有勢，大多都事業有成，也因此吸引女人目光，他們天生性慾強，特別迷戀女色，就算女生們沒靠近，他們也會主動出擊。

7.嘴唇肥厚
嘴唇厚的男生重色慾，且很懂說甜言蜜語，但沒一句話是真的。一生異性緣極佳，且大多的目標都會主動投懷送抱。容易靠著一張嘴獲得女人財富，再轉而討好其他女生。另外，若是屬上唇薄下唇厚者，則代表性格較自我為中心，不容易對異性透露心中想法，同時重視情慾與感官享受，婚後很可能出軌。

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關鍵字： 兩性 愛情健康 面相 渣男 交往 Cosmopolitan
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