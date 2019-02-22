不要只靠喝奶！　營養師推私房「補鈣食譜」這道家常菜很可以

▲小魚乾炒豆乾中的小魚乾、蝦米及豆製品都是鈣質豐富的食物。（圖／好食課提供）

文／好食課Sharon營養師

補鈣不只是喝牛奶、吃起司，還可以變換不同的料理喔！好食課營養師跟大家分享三道簡單、省時又美味的補鈣食譜，讓你輕輕鬆鬆的補鈣！

【水果優格】

優格是發酵後的乳製品，含有豐富又好吸收的鈣質，而且因為透過發酵，乳糖已經被乳酸菌分解，因此非常適合乳糖不耐的人！做法超簡單，購買無糖優格，把想吃的水果切成丁狀，再放入優格就完成了！

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材料（1人份）：無糖優格 200公克、各式水果（如草莓）100公克。

作法：

1.將草莓洗淨並切丁。

2.把市售無糖優格倒入碗中，將草莓加入即完成（覺得不夠甜，可以使用含糖優格或無糖優格加適量蜂蜜）。

營養價值（1人份）： 熱量233大卡、鈣質含量222毫克、佔每日鈣質需求百分比22%。

【焗烤花椰菜】

起司有鈣質不意外，而花椰菜也是含有豐富鈣質喔，雖然吸收率不若起司、鮮乳那麼好，但也是個可以得到鈣質的好來源，吃奶素的您一起來看看焗烤花椰菜怎麼做，還有鈣質含量吧！

材料（約 2 人份）：花椰菜1朵（約 300 公克）、乳酪絲100公克

作法：

1.先準備一鍋煮滾的熱水，以及先將烤箱預熱至 250℃。

2.等待水及烤箱加熱時，將花椰菜洗淨，並切成小朵。

3.待水滾之後，將切好的花椰菜汆燙2分鐘後撈起瀝乾。

4.將花椰菜放在碗裡，撒上乳酪絲。

5.放入250℃烤箱烤3至5分鐘即完成。

營養價值（1人份）：熱量285大卡、鈣質含量642毫克、占每日鈣質需求百分比64%。

▲花椰菜本身也含有鈣質，和起司一起料理，可增加鈣質攝取。（圖／達志示意圖）

【小魚乾炒豆乾】

這道在麵攤常見的家常菜，是很棒的補鈣料理，所用的小魚乾、蝦米以及豆製品，都是鈣質豐富的食物，想補鈣又不喜歡喝牛奶的你可以試試看。

材料（約 2 人份）：小方豆乾8塊、小魚乾半碗、辣椒1根、青蔥1/4碗、食用油2小匙、鹽巴適量。

作法：

1.先備料，將豆乾切成長條狀、青蔥及辣椒切成塊狀。

2.熱鍋後，將小魚乾乾炒至魚香味飄出、表面乾、脆後撈起。

3.將食用油倒入鍋中，待油變熱之後，放入豆乾，炒至表面稍微呈現焦色。

4.加入小魚乾、青蔥、辣椒加以拌炒一下。

5.再加入適量鹽巴即完成。

營養價值（1 人份）：熱量291大卡、鈣質含量610毫克、占每日鈣質需求百分比61%。

很多人以為補鈣一定要一直喝鮮奶，鮮奶是一個補鈣C/P值高的食品，除了喝鮮奶以外，也有許多食物是可以幫忙補鈣的！只要多運用含鈣豐富的食材就可以輕鬆達到國健署建議的攝取量囉！以下是好食課團隊整理的高鈣食物，供您參考！

本文由【好食課】授權轉載